Ärzteverein hat über 100 Mitglieder

„Es geht steil nach oben“, sagte Dr. Thomas Weritz nicht ohne Stolz. Gemeinsam mit Dr. Thomas Dorsel hatte der Urologe vor fast zehn Jahren den Ärzteverein Warendorf wiederbelebt. „Wir haben uns zur Trauerfeier im Hotel Im Engel getroffen und wollten den Verein auflösen“, sagte Weritz. Gerade eine Handvoll Ärzte war damals noch unter dem Dach des Vereins organisiert, heute sind es mehr als 100 Mitglieder.

„Es geht uns um den persönlichen und fachlichen Austausch über die Fachrichtungen hinaus“, machte Weritz deutlich. Dass der Verein in der Ärzteschaft sehr geschätzt ist, war am Mittwochabend während der ersten Jahresversammlung im Hotel Mersch nach der coronabedingten zweijährigen Zwangspause deutlich spürbar.

Neun neue Ärzte stellten sich vor.

Peter Goerdeler, Vorstandsvorsitzender des Josephs-Hospitals, stellte an diesem Abend neun neue Ärzte vor und gab zudem einen Ausblick auf die Weiterentwicklung des Krankenhauses. „Grundsätzlich sind wir ein Haus der Grund- und Regelvorsorge. Dennoch müssen wir unsere Expertise ständig weiterentwickeln und uns Spezialisten ins Haus holen.“ Im Vergleich mit über 70 Kliniken des Clinotel-Verbundes habe sich das Josephs-Hospital bereits bis ins oberste Drittel der besten Kliniken vorgearbeitet. „Gestützt wird das gute Ergebnis auch durch unsere Patientenbefragung“, so Goerdeler. In naher Zukunft werde das Haus unter anderem in den Bereichen der Strahlentherapie, der ambulanten Rehabilitation, der Endoskopie und der Kardiologie weiterentwickelt. Zudem solle im bis Ende 2023 fertiggestellten Gesundheitszentrum II eine Krankenpflegeschule etabliert werden. Als ehemaliger Chefarzt der Angiologie und Kardiologie des Josephs-Hospitals gab Dr. Thomas Dorsel in diesem Zusammenhang seine persönliche Einschätzung ab: „Im Kreis Warendorf ist das Krankenhaus mittlerweile die Nummer eins und hat auch überregional einen sehr guten Ruf.“

Vorstand einstimmig entlastet

Nach Abhandlung der üblichen Vereinsregularien wurde der Vorstand einstimmig bei eigener Enthaltung entlastet, so dass den Wahlen nichts mehr entgegenstand. Als Nachfolger für Dr. Thomas Dorsel und Dr. Thomas Weritz wurden Professor Dr. Dirk Domagk und Thomas Shawe zu neuen Vorsitzenden gewählt. Dr. Tina Haasen wurde zur Schriftführerin, Dr. Wolfgang Wemhoff zum Schatzmeister sowie Dr. Sebastian Hofmeister und Dr. Jörg Elpers zu Beisitzern bestimmt.