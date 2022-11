Atmosphäre zum Wohlfühlen

Adventliche Stimmung am Dechaneihof St. Marien in Freckenhorst. Ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Gelände erfreute Bewohner und Besucher am Wochenende.Mit genähten und bestickten Textilien war Elke Zolthoff aus Vellern auf dem Kreativmarkt beim Adventszauber vertreten. Die „bunte Tüte“ erfreute nicht nur die kleinen Besucher, sondern weckte auch Kindheitserinnerungen bei den Bewohnern des Altenheims.

Glühweinduft, Weihnachtslieder, Reibekuchen: Pünktlich zum ersten Adventswochenende lag vorweihnachtliche Stimmung in der Luft. Schon eine Woche vor der Eröffnung des Weihnachtswäldchens auf dem Warendorfer Marktplatz sorgte ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Altenheims Dechaneihof St. Marien für echte Weihnachtsmarktstimmung. Und das nicht nur bei den Bewohnern des Hauses und ihren Angehörigen.

„Fühlen sie sich einfach wohl bei uns“, lud Sabine Wolff vom sozialen Dienst des Hauses auch alle Gäste aus der Nachbarschaft ein. Bereits zum zweiten Mal hat die Einrichtung zum „Adventszauber“ eingeladen.

Die „bunte Tüte" erfreute nicht nur die kleinen Besucher, sondern weckte auch Kindheitserinnerungen bei den Bewohnern des Altenheims. Foto: Andreas Engbert

Rund um ein eigens aufgebautes Lagerfeuer waren auf dem Vorplatz des Seniorenheims einige Weihnachtsmarktbuden und ein Kinderkarussell aufgebaut worden. Es gab Reibeplätzchen, Waffeln, hölzerne Weihnachtsdekoration und natürlich Glühwein – eben wie bei einem klassischen Weihnachtsmarkt.

Mit genähten und bestickten Textilien war Elke Zolthoff aus Vellern auf dem Kreativmarkt beim Adventszauber vertreten. Foto: Andreas Engbert

In den Räumlichkeiten der Tagespflege „Poggen und Pöggskes“ boten mehrere Anbieter selbst gemachte Handwerkskunst und Biolebensmittel an. Und die Besucher konnten sich eine klassische „bunte Tüte“ am Süßigkeitenstand zusammenstellen. Das kam nicht nur bei den jüngeren Besuchern gut an, auch der ein oder andere Bewohner freute sich über die süßen Kindheitserinnerungen. Im Altenheim selbst war ein offenes Café eingerichtet.

Die hölzerne Weihnachtsdekoration in der Weihnachtsmarktbude erfreute Bewohnerinnen und Bewohner wie die Besucher des Dechaneihofs gleichermaßen. Foto: Andreas Engbert

Während am Samstag der Orchesterverein Freckenhorst einige Weihnachtslieder spielte, trat am Sonntag der Chor „Schöne Töne“ aus Münster auf dem Adventszauber auf. „Ohne unsere ehrenamtliche Unterstützung ginge das gar nicht“, dankte Sabine Wolff im WN-Gespräch den Helferinnen und Helfern, die das Altenheim bei Durchführung und Aufbau des ungewöhnlichen Angebots geholfen haben.