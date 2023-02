Auch auf andere achten

Der Warendorfer Marktplatz kurz vor Ankunft des Rosenmontagszuges: Die Malteser, THW und DRK werden auch in diesem Jahr wie in der Vergangenheit wieder einsatzbereit sein.

Etwa 65 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des DRK aus Beelen, Freckenhorst und Warendorf, der Malteser aus Drensteinfurt, Telgte, Ostbevern und Warendorf sowie des THW Warendorf werden an verschiedenen Stellen im Einsatz sein. Nachdem es in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona keine großen Karnevalsfeiern geben konnte, freuen sich in diesem Jahr die Jecken darauf, den Karneval wieder uneingeschränkt feiern zu können. Es wird gesungen, getanzt – und getrunken.

Hoher Alkoholkonsum, besonders auch in dieser „fünften Jahreszeit“, birgt laut Pressemitteilung der Malteser ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko. „Erschöpfung, Kreislaufprobleme, Unterkühlung, Verletzungen aufgrund von Stürzen - das sind häufige Ursachen für Einsätze der Hilfsorganisationen im Straßenkarneval“, erklärt Bernd Köster, Verbandsführer der Warendorfer Malteser und Einsatzleiter am Rosenmontag. „Wir raten daher dazu, gut zu essen, sich warm zu kleiden und auf übermäßigen Alkoholkonsum zu verzichten“, so Köster weiter.

Die Hilfsorganisationen empfehlen, auch auf andere zu achten. Bei Anzeichen von Problemen oder Notlagen sollten unbedingt die Sicherheits- oder Sanitätskräfte alarmiert werden, damit Menschen, die Hilfe brauchen, versorgt werden können. Kinder können im Getümmel leicht verloren gehen. Wenn das passiert, sollten sich die Kinder oder deren Eltern ebenfalls an die Einsatzkräfte wenden. Über Funk werden diese versuchen, die zuständigen Stellen zu informieren, damit sich alle wiederfinden. „Teilen Sie das Ihren Kindern schon vorab mit, damit erst gar keine Panik aufkommt. Wenn alle rücksichtsvoll miteinander umgehen, wird es sicher ein bunter, stimmungsvoller Karneval“, so Köster.