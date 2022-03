Auch Warendorfs zweite Gartenschau-Bewerbung ohne Erfolg

Riesenenttäuschung am Mittwochmorgen: Warendorf wird nicht Landesgartenschau-Standort im Jahr 2026. Die NRW-Landesgartenschaustadt 2026 heißt stattdessen Neuss. Das gab Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser am Mittwochmorgen in Düsseldorf bekannt. Damit hatte es Warendorf auch im zweiten Anlauf nach 2011 nicht geschafft, in den Genuss umfangreicher Förderung zu kommen (Bericht folgt).