Auf den Punkt lustig sein

Die Kulturbranche leidet derzeit stark. Genau in dieser Phase hat das Junge Theater Warendorf mit der Arbeit an einem neuen Stück begonnen.

Geschlossene Theater, abgesagte Veranstaltungen oder zuletzt die Sorge vor der Omikron-Variante – die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben der Kulturszene in den vergangenen zwei Jahren schwer zu schaffen gemacht. 2022 soll ein Neuanfang werden. Sinnbildlich dafür steht, dass das Theaterfestival „Provinz – Jugend macht Theater“ im Mai bereits zum zwölften Mal im Kreis Warendorf stattfinden soll.

„Das Theater am Wall aus Warendorf, die Alte Post in Oelde, das Filou-Theater aus Beckum und die Schuhfabrik Ahlen haben sich zum Netzwerk Amateurtheater zusammengeschlossen und wollen jungen Schauspielern eine Plattform bieten, Theater zu machen“, sagte Theaterpädagoge Marcel Höfs im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Commedia dell‘arte“

Gemeinsam mit neun jungen Menschen im Alter von Anfang 20 Jahren – dem Jungen Theater Warendorf – begann er zum neuen Jahr im Sophiensaal mit der Produktion des neuen Theaterstücks „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldini. Bis zur Premiere am 14. und 15. Mai beim Provinz-Festival in Beckum bleiben rund 19 Wochen Zeit.

Das Stück sei eine „Commedia dell’arte“, die Mitte des 16. Jahrhunderts als Ursprungsform des Theaters in Italien entstanden sei. Sinnbildlich für diese Theaterform sei unter anderem die Darstellung von Masken und Typen, nicht von Individuen und ihrer Entwicklung.

„Wir werden den fast 400 Jahre alten Stoff aber komplett umschreiben“, so Marcel Höfs: „Unser Ziel ist es, auf den Punkt lustig zu sein und die Menschen zum Lachen zu bringen.“ Dass die Komödie von vielen Menschen als die schwerste Form des Theaters angesehen werde, schrecke niemanden ab, sondern sei ein zusätzlicher Ansporn.

Bühnenbauer und Techniker gesucht

Auf der Bühne stehen übrigens ausschließlich Laienschauspieler. Einige von ihnen hätten bereits bei vergangenen Produktionen wie „Buen Camino!“, „Das Boot ist voll“, und „Küchenschlacht“ mitgewirkt. Es gebe aber auch Schauspieler, die das erste Mal auf der Bühne stehen und Lust auf Theater haben. „In unserer Gruppe sind viele Studenten, aber auch zwei Berufstätige und eine Schülerin.“

Gesucht werden noch Personen, die sich zutrauen, die Bühne zu planen und zu bauen, Kostüme zu schneidern oder sich um die Technik zu kümmern. Interessierte können sich an Marcel Höfs wenden (E-Mail: mail@marcelhoefs.de. Mobil 0 15 25/4 01 95 09).

Nach einem Kennenlernen begann das Junge Theater Warendorf zuerst mit dem Umschreiben des Stücks. Bis kommenden Sonntag soll täglich von 10 bis 17 Uhr intensiv geprobt werden. Zwei weitere mehrtägige Probeblöcke sind Ende Februar und in den Osterferien geplant, ehe im Mai die Premiere beim Provinz-Festival ansteht. An dem Wochenende werden auch die Gruppen aus den Theatern in Ahlen, Oelde und Beckum die Ergebnisse ihrer monatelangen Arbeit präsentieren.

Gefördert wird das Theaterfestival „Provinz – Jugend macht Theater“ vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen durch die LAG Soziokultureller Zentren NRW. Zudem veröffentlichen die Schauspieltalente über ihren Instagram-Account @jungestheaterwarendorf regelmäßig Eindrücke ihrer Arbeit.