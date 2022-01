Auf den Spuren der Marienfigur

Wer an dem Marienbildnis in den Grünanlagen nahe der Marienkirche in Warendorf innehält und die 2,20 Meter hohe Immaculatafigur aus Baumberger Sandstein einen Moment betrachtet, der gewinnt den Eindruck, als gehörten Ort und Figur untrennbar zusammen. Wie geschaffen scheint der grüne Rasen, umgeben von den alten Bäumen und dem Strauchwerk, der den Blick hin zur mächtigen Marienkirche mit ihrem separaten Glockenturm zulässt für die Heimat dieser Marienskulptur. Eine Verbindung, wie sie besser nicht wirken könnte.

Doch der Eindruck trügt. Welche verworrenen Wege es brauchte, bis die Marienfigur tatsächlich ihren Standort nahe der Marienkirche gefunden hatte, das beschreibt die jüngste Publikation des Arbeitskreises „Historische Bildstöcke und Wegekreuze“ im Rotary Club Warendorf. Schon seit vielen Jahren bemüht sich dieser Arbeitskreis um den Erhalt und die Präsentation der historischen Wegebilder, die die westfälische Landschaft prägen. Mittlerweile sind über 700 Bildstöcke, Hofkapellen, Hof- und Wegekreuze in verschiedenen Publikationen und auf der eigenen Internetseite dargestellt worden. Ebenso wurden 100 Objekte durch Rat und Tat gefördert. Selbst mehrere Radtouren zu den einzelnen Wegebildern wurden publiziert. „Auch diese neue Broschüre dient dem Anliegen des Arbeitskreises, und sie soll nicht zuletzt eine Anerkennung für all die Engagierten darstellen, die sich um die zahlreichen Wegebilder kümmern“, fasst Walter Suwelack für den Arbeitskreis zusammen.

Auflage von 200 Exemplaren

Was im November 2021 mit einer ersten Spurensuche begann, verdichtete sich schnell. Das Ergebnis ist nun eine 16-seitige Publikation, die mit Illustrationen des Künstlers Michael Becker zu einer spannenden Zeitreise geworden ist. Das Heft wird für Interessierte in einer Auflage von 200 Exemplaren in den Schriftenständen der Kirchen der Pfarrgemeinde St. Laurentius ausliegen sowie auch bei der Tourist-Information an der Emsstraße.

Marienfelder Madonna in Warendorf Foto: Arbeitskreis Historische Bildstöcke

Die Idee, sich auf Spurensuche rund um die Geschichte eben jener Marienfigur zu begeben, hing an der Jahreszahl, die sich aus dem Sockelchronogramm ergibt. Dort ist das Jahr 1717 erwähnt. „Und genau diese Jahreszahl brachte uns vom Arbeitskreis ins Grübeln“, beschreibt Walter Suwelack die Anfänge der Spurensuche.

Einige Quellen wurden ausgewertet, darunter auch die „Chroniken und Dokumente zur Geschichte der Zisterzienserabtei Marienfeld 1185-1803“ von Rudolf Böhmer und Paul Leidinger (1968) sowie „Die Franziskaner in Warendorf“, von Willibald Kullmann (1928). Einen entscheidenden Beitrag zur Spurensuche leisteten auch zwei Briefe von Januar und Mai 1955, in denen der Bürgermeister von Westkirchen, Theodor Ringbeck-Vinke an den ehemaligen Bürgermeister von Warendorf, Otto Freund, über die Geschichte der Immaculatafigur berichtet. Sie wurden in der lokalen Presse 1963 veröffentlicht.

Statue von Marienfeld nach Warendorf gekommen

Das Jahr 1717 ließ die Mitglieder des Arbeitskreises, trotz all der Hinweisspuren nicht los. Es könnte einen Hinweis auf den Ursprung der Marienfigur geben. „Die Vermutung, dass die Statue schon 1717 Altwarendorfscher Besitz gewesen sei und seit 1717 in der Stadt Warendorf gestanden habe (darauf verweist Dechant Hast in Presseberichten vom 31. Mai 1955 bei der Einweihung der Marienstatue am Osttor) darf mit Recht bezweifelt werden“, heißt es in der jüngsten Publikation des Arbeitskreises „Historische Bildstöcke und Wegekreuze“ des Rotary Clubs. Vielmehr habe die Statue 1803 aus bislang unbekanntem Grund den Weg von Marienfeld nach Warendorf gefunden. „Vielleicht war Bürgermeister Schnösenberg, der auch das Marienfelder Tor nach Warendorf holte, damals daran beteiligt“, heißt es in der Publikation.

Vor allem spiele die Jahreszahl 1717 in dem Chronogramm der Statue eine wichtige Rolle in der Geschichte des Zisterzienserklosters Marienfeld – dort wurde am 3. Februar 1717 Ferdinand Oesterhoff aus Münster zum 41. Abt gewählt. Noch in eben diesem Sommer ließ er am Kloster eine neue Marienkapelle errichten, so die Auswertung der dem Arbeitskreis vorliegenden Quellen. Das Fazit: „ Dieser Hinweis macht jedenfalls die Herkunft der Marienstatue aus dem Kloster Marienfeld sehr wahrscheinlich.“

Nachweislich Eigentum des Preußischen Staats

Nach der Auflösung der Klöster in der Region durch den preußischen Staat wurde die Statue 1803 nachweislich Eigentum des preußischen Staats, der die Figur dann 1876 in Warendorf am Klosterplatz öffentlich versteigern ließ. Bauer Bernhard Bussmann ersteigerte sie für fünf Mark. Sie wurde am alten Fußweg von Warendorf nach Westkirchen aufgestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg bemühte sich ein Kreis von Warendorfer Bürgern um die Rückkehr der Marienfigur nach Warendorf als Marienstadt. Ihren Platz fand sie zunächst am Stadtgraben in der Nähe des Osttores, wo sie am Pfingstmontag, 30. Mai 1955, feierlich eingeweiht wurde. Erst 1987 fand das Marienbildnis seinen Standort im Schatten der Marienkirche.