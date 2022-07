Auf der Spur der Diplomatenjagd

Einmal die nähere Umgebung von Freckenhorst mit dem Fahrrad zu erkunden, ist für die Motorradfreunde Freckenhorst (MFF) ein fester Termin im Jahreskalender. Unter dem Motto: „Tausche Motorrad und Motorradhelm gegen Tourenrad und Fahrradhelm“ absolvierten die 17 Teilnehmer eine 45 Kilometer lange Fahrradtour in das Heimatgebiet. „Christiane und Bernd Halbuer hatten eine abwechslungsreiche Tour ausgearbeitet“, berichten die Motorradfreunde in einer Pressenotiz. Über verkehrsarme Wege führte die Ausfahrt zunächst zum Restaurant am Golfplatz in Ostenfelde mit ausgiebiger Kaffeepause. Das Geisterholz mit „Haus Geist“, ein im Stil der Lipperenaissance sowie des Barock erbautes Wasserschloss, war ein sehenswerter Haltepunkt der Tour. Hier erfuhren die Radler, dass im Geisterholz von der Bundesregierung in den 1950er und -60er Jahren Diplomatenjagden durchgeführt wurden. Die damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss und Heinrich Lübke begrüßten anlässlich der Jagden im Burginnenhof Regierungsvertreter aus der ganzen Welt. Das Geisterholz, ein 299 Hektar großes Areal, wurde 2003 unter Naturschutz gestellt. Die anschließende Geländestrecke durch das Naturschutzgebiet Geisterholz, auf dem Weg nach Ennigerloh, war eine abwechslungsreiche Herausforderung. Über die Zementroute Ennigerloh, mit Einblicke in die Kalksteinabbaugrube und Informationen zum Kalksteinabbau, war der Finkenberg mit Blick in das Münsterland, der höchste Punkt der Ausfahrt. Mit einer Schussfahrt vom Finkenberg ins Tal, über die Bauerschaft Flintrup, erreichten die fahrradfahrenden Motorradfreunde wieder Freckenhorst.

Als nächstes großes Vorhaben der Motorradfreunde Freckenhorst steht ab dem 23. Juli eine 16-tägige Motorradtour nach Südfrankreich an, um die „Route des Grandes Alpes“ zu befahren. Weitere Infos unter: www.Motorradfreunde-Freckenhorst