Auf der Suche nach einer Lösung

„Es ist immer gut, sich vor Ort ein direktes Bild zu machen und beide Seiten zu hören“, fasste SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Kleene-Erke den „SPD vor Ort“-Termin beim Bundesleistungszentrum für Reiterei (DOKR/FN) und die anschließende Zusammenkunft mit betroffenen Nachbarn an der Tönneburg zusammen. Streitpunkt: das in der Offenlage befindende Bauleitplanungsverfahren, der DOKR-„Masterplan“ (die WN berichteten).

René Straten, Geschäftsführer FN-Finanzen, und DOKR-Stützpunktleiter Markus Scharmann erläuterten den Sozialdemokraten den „Masterplan“. Zu Beginn betonten sie, dass ihnen bewusst sei, dass der FN die frühzeitige Kommunikation ihres Planes und die Einbeziehung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger nicht gut gelungen sei und man hier Besserung gelobe.

Bestandteile des Masterplans sind der Bau neuer Pferdeboxen, da 42 der bestehenden nicht mehr der Norm entsprechen. Außerdem bestehe, so Straten und Scharmann, zusätzlicher Platzbedarf für den Auslauf von 82 Pferden. Weiter sei der Bau einer neuen Heizungsanlage in der Planung, hier sei man mit den Stadtwerken und der Deula bezüglich eines Fernwärmenetzes im Gespräch. Auch würde man, so Scharmann, weiter an der alternativen Planung einer Pferdemistverbrennungsanlage festhalten.

Auslöser des Protestes der Anwohner an der Tönneburg ist die für 2026/2027 geplante 70 mal 100 Meter große Reitanlage. Hier würden, neben einem teilweise bereits abgestorbenen Nadelwaldbereich auch viele Jahrzehnte alte Eichen und Buchen der neuen Reitanlage weichen müssen.

Bei der Besichtigung wurden auch alternative Flächen an der Grenze zur Deula und dem Wall zur betroffenen Nachbarschaft in Augenschein genommen, die laut SPD nur mit einem Eingriff in eine teilgerodete Nadelwaldfläche verbunden wären.

SPD-Ratsherr Franz-Ludwig Blömker brachte die Idee ein, zu prüfen, ob nicht weitere Flächen im Norden gepachtet oder erworben werden könnten, um dort vielleicht auch im Ringtausch mit den bisherigen Weideflächen einen neuen Standort zu finden.

„Wir sind uns der besonderen Bedeutung des Reitsports und der FN und des DOKR für die Stadt bewusst, und wir möchten diese in ihren Bemühungen unterstützen“, so Kleene-Erke zum Abschluss des ersten Besuchsteils. „Gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, nach einvernehmlichen und tragfähigen Lösungen für beide Seiten zu suchen, die das Entwicklungspotenzial des einzigen deutschen olympischen Pferdeleistungssportzentrums einerseits und die Interessen des Klimaschutzes und guter Nachbarschaft andererseits in einen angemessenen Ausgleich bringen.“

Beim Treffen mit den Nachbarn bei Familie Rüsel machte Wolfgang Rüsel machte noch einmal die Kritikpunkte und Befürchtungen deutlich. Es komme immer wieder zu unangekündigten Rodungen von Bäumen, jüngst in Folge des Baus des neuen Funkmastes. Mit der jetzt in Angriff genommenen Planung, so Rüsel, befürchte man einen großen Eingriff in intakte Natur.

Andreas Hornung, Sprecher der SPD-Fraktion im Stadtentwicklungsausschuss, konnte Befürchtungen, dass der möglichen Planung und Umsetzung eines Reitplatzes weitere Anlagen folgen könnten, entkräften. „Der Bebauungsplan sieht gegenüber dem derzeitigen Bestand nur eine neue, hellgrün eingezeichnete Reitanlage an der in Streit stehenden Stelle vor.“ In der Bauleitplanung würden die Waldflächen nunmehr in dunkelgrün auch ausschließlich für diese Nutzung im Plan ausgewiesen, „so dass dafür sogar mehr Schutz bestehen würde als vorher“, erläuterte Hornung den Anwohnern.

Wolfgang Rüsel abschließend: „Wir sind keine Verhinderer, uns ist der Stellenwert von FN/DOKR und Bundeschampionaten klar. Aber wir möchten eine Lösung, mit der auch wir gut leben können.“