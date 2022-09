Auf leisen Pfoten unterwegs

Sie haben es wieder getan: Waldpädagogin Theresia Lietmann und Gerlind Holwitt vom Hegering Milte-Einen haben die Vitrinen in der Milter Grundschule erneut umgestaltet und zwar so schön wie nie zuvor.

Kleine dekorative Szenen, wie am Teich, im Wald und auf der Wiese haben die beiden Jägerinnen mit viel Liebe zum Detail geschaffen. Foto: Foto: privat

Unter dem Motto „Mit lautlosem Flug oder auf leisen Pfoten – lerne mehr über unsere Tiere in der Nacht“ sind die beiden Jägerinnen angetreten, den BetrachterInnen Wissen über die nachtaktiven Tiere zu vermitteln. Wer streift des nächstens durch den Garten, welcher Vogel singt in der Nacht, wer schleicht durch Feld und Wiese, um dort auf Nahrungssuche zu gehen, und welches Tier kann nahezu geräuschlos fliegen? Auf all diese Fragen gibt die neue Ausstellung in der Aula der Milter Grundschule hinreichend Antworten. Neben dem Steinmarder, einem allesfressenden Kletterkünstler, der übrigens auch gern Autokabel anknabbert und nachts auf Dachböden lärmt, finden die Betrachter auch Eulen, die als Jäger der Nacht schlechthin gelten. Mit ihren großen leistungsstarken Augen und ihrem hervorragenden Gehör können sie ihre Beute genau orten. Das Gefieder dieses nachtaktiven Vogels besteht übrigens aus besonderen Federn, mit denen sie lautlos fliegen können. Mit diesen Eigenschaften ausgestattet, haben die Beutetiere der Eule kaum eine Chance ihrem Schicksal zu entkommen. Es ist schon ausgesprochen spannend zu sehen und zu lernen, was alles passiert, wenn die meisten Menschen schlafend in ihren Betten liegen. Wie Theresia Lietmann berichtet, habe sie sich bei der Ausstellung von dem Buch „Tiere in der Nacht“ inspirieren lassen. Neben vielen Informationstafeln und den bereits erwähnten Tieren werden in der Ausstellung zudem Iltis, Hermelin, Dachs, Fuchs und Waschbär sowie Schleiereule und Waldkauz gezeigt. Die Kinder haben es natürlich sofort gemerkt, dass die Schauvitrine Neues zu bieten hat. Wie Klassenlehrerin der 2a, Dagmar Berlin, berichtete, übe die Schauvitrine stets eine besondere Faszination auf die Kinder aus. „Es ist eben etwas anderes die Tiere hier zu sehen, als nur auf den Seiten eines Buches“, erklärt Berlin. Wie sie weiter sagt, nutze sie die Ausstellungen oft als Anschauungsmaterial im Sachunterricht. „Die Schauvitrine ist immer eine willkommene Abwechslung“, zollt die Lehrerin den beiden Jägerinnen Anerkennung für ihre Arbeit. Die haben sie auch mehr als verdient. Denn wer genauer hinschaut, entdeckt dieses Mal auch viele kleine Szenen, die sie eigens für die unterschiedlichen Orte, an denen die Tiere der Nacht auf Beutefang gehen, nachgestellt haben. Da ist der Teich, mit Liegestühlchen, Booten und Paddeln, die Wiese mit Bäumen und Treckern sowie der Wald mit Bank, Holzstapeln und Futterstation dargestellt. Es gibt in der Tat wieder ausgesprochen viel zu entdecken und das tun die Kinder erneut mit sehr viel Freude.