Aufs Dichten gekommen

Ira Lenz ist schon mit den Märchen von Puschkin aufgewachsen. Schon als Kind in ihrer ländlich gelegenen Heimatstadt Rovenki (Russland) schrieb sie kurze Gedichte, die sie Eltern und Großeltern zum Geburtstag oder zum Neujahrsfest widmete, veröffentlichte hier Beiträge. Jetzt ist sie für einen nationalen Literaturpreis in Russland nominiert – „Dichter des Jahres“.

Wenn der Winter sich von seiner trüben Seite zeigt, es tagsüber nicht richtig hell werden will und der Abend gefühlt schon kurz nach dem Mittagessen beginnt, läuft Ira Lenz zur Hochform auf. Fast wie von selbst schreiben sich dann die traurigen Gedichte, die der Freckenhorsterin schon manchen Preis beschert haben und mit denen sie bislang vor allem ihre Follower bei Youtube zu Tränen rührte. Ermutigt von der großen Resonanz und durch Ehemann Marcus, der fand, dass ihre Verse unbedingt für die Nachwelt erhalten und gedruckt werden müssten, schickte die gebürtige Russin eine Auswahl ihrer Werke an einen renommierten russischen Verlag; und traf mit ihren Gedichten, in denen es überwiegend um unerwiderte Liebe, Verrat, philosophische Themen wie die Frage nach dem Sinn des Lebens, gelegentlich aber auch mal um einen ebenso geliebten wie unvergessenen Dackel geht, offenbar den Nerv der Lektoren. Mitte Dezember ist in russischer Sprache ihr 98 Seiten starker Gedichtband „Weinen – Denken – Träumen“ (IBSN 978-5-0055-8168-6) erschienen.

Literaturpreis „Dichter des Jahres“

Während sich Ira Lenz noch über das Buch freute, das sie aufgrund der umfangreichen Zollformalitäten bisher nur online gesehen hat, gab es – in Form einer knallrot unterlegten E-Mail – erneut eine frohe Kunde aus Russland. Lenz ist für den nationalen Literaturpreis „Dichter des Jahres“ nominiert worden. Der russische Schriftstellerverband, erzählt sie, habe diesen Preis ins Leben gerufen, um neue talentierte Autoren zu finden, die einen Beitrag zur russischen Literatur leisten können. Fündig wurde die Jury, das Redaktionskomitee des größten russischen Literaturportals Poetry.ru (stihi.ru), auf einem Poesie-Portal, in dem jeder kostenlos Gedichte veröffentlichen darf. Auch Ira Lenz, die schon als Kind in ihrer ländlich gelegenen Heimatstadt Rovenki kurze Gedichte schrieb, die sie Eltern und Großeltern zum Geburtstag oder zum Neujahrsfest widmete, veröffentlichte hier Beiträge. „Bei uns wurde viel vorgelesen, vor allem die Märchen von Puschkin, die vielfach Gedichtform haben. So bekamen wir schon als Kinder eine Vorstellung von Reim und Rhythmus“, erklärt sich die Freckenhorsterin ihre Begeisterung für Gedichte. Ihre eigenen müssten sich nicht zwingend reimen, aber: „Rhythmus muss schon sein.“

Studium in Moskau

Die diplomierte Dolmetscherin, die in Moskau studiert hat und während ihres Studiums feststellen musste, dass sich Gedichte nicht „1:1“ übersetzen lassen, weil mit der Übersetzung zwangsläufig etwas Neues entsteht, hat zwar unter der Überschrift „Mörderische Lieder“ schon Bänkelgesänge in deutscher Sprache geschrieben. „Doch da ging es um Spaß“, bemerkt sie. Wenn es aber um Metaphern, Wortspiele und das Vermitteln von Gefühlen, die vielzitierte „russische Seele“, gehe, bevorzuge sie ihre Muttersprache.

Mit ihrer literarischen Kreativität überzeugte die Betreiberin eines Übersetzungsbüros in Freckenhorst die Jury, die sie für den Literaturpreis „Dichter des Jahres“ nominierte und zur Einsendung einer Auswahl ihrer Arbeiten aufforderte. Der Wettbewerb wird in sechs Kategorien ausgetragen: „Dichter des Jahres“, „Debüt“, „Lyrik“, „Lieder“, „Kinderliteratur“ und „Humor“. „Ich habe meine Gedichte für den Almanach „Dichter des Jahres“ eingereicht, weil sie total unterschiedlich sind“, erzählt die Freckenhorsterin. Die Werke aller Nominierten würden in mehreren Wettbewerbs-Almanachen veröffentlicht, die von professionellen Korrektoren und Setzern erstellt und den Mitgliedern der Grand Jury zur Bewertung zur Verfügung gestellt würden. Die Autoren mit den höchsten Gesamtpunktzahlen kämen ins Finale. Nach Veröffentlichung einer Sammlung mit den Arbeiten der Finalisten bewerte die Grand Jury die Arbeiten erneut und ermittele dann die Gewinner, deren Namen bei der Preisverleihung bekanntgegeben werden. Anlässlich des Dostojewski-Jahres – 2021 wurde der 200. Geburtstag des Lieblings-Schriftstellers von Ira Lenz begangen – gibt es für die Preisträger die Dostojewski-Medaille in Silber beziehungsweise in Gold. Die Preisträger werden am 21. März, dem Welttag der Poesie, im Großen Konferenzsaal der Moskauer Regierung in einer feierlichen Zeremonie ausgezeichnet. Mit der Mitteilung, dass sie nominiert sei, habe sie bereits eine Liste erhalten, der unter anderem der Dresscode zur Preisverleihung zu entnehmen sei, erzählt Ira Lenz. „Aber ich kann sowieso nicht hin“, seufzt sie. Ein Visum zu bekommen, sei in Zeiten der Pandemie schwierig. Sollte sie tatsächlich zu Preisträgern gehören, werde aber ihr Bruder den Preis für sie in Moskau entgegennehmen.