Auftakt mit Jazz, Rock und Klönkino

Viele der treuen Freunde des Theater am Wall werden sich vielleicht gerade in diesen Tagen sehnsüchtig an ausverkaufte Veranstaltungen erinnern. Noch im Sommer des vergangenen Jahres waren der Verein Theater am Wall (TaW e.V.) und das Kulturbüro der Stadt Warendorf zuversichtlich, dass man die Pandemie bis zum Herbst überwunden haben würde. „Leider haben die aktuellen Entwicklungen uns aber gezwungen, erneut Veranstaltungen abzusagen“, erläutert Horst Breuer vom Kulturbüro der Stadt nicht ohne eine gewisse Enttäuschung in einer Pressenotiz.

Nichtsdestotrotz möchten weder der Verein Theater am Wall noch das Kulturbüro eine neue „Kunstpause“ eintreten lassen und haben in den vergangenen Wochen mit den einzelnen Programmkommissionen eingehend diskutiert, was unter welchen Voraussetzungen und Sicherheitsmaßnahmen im Theater stattfinden kann.

Einhaltung der 2G-plus-Regeln

Im Ergebnis gilt grundsätzlich, dass der Besuch des Theater am Wall nur den Besucherinnen und Besuchern möglich sein wird, die nach den „2G-plus-Regeln“ beispielsweise zwei Mal geimpft und getestet, genesen und getestet, erst kürzlich geimpft oder geboostert sind.

Das Januar-Programm im Theater am Wall steht jedenfalls: Der Verein Theater am Wall e.V. und das Kulturbüro laden ein zur Jazz-Soirée „Kaleidoskop“ (20. Januar) zu den Konzerten mit „Ron Spielman & Band“ (22. Januar), „Die Goldenen Reiter“ (27. Januar) und zum Klönkino „Der Hochzeitsschneider von Athen“ (29. Januar).

TaW-Programm im Januar Foto: Das Theater am Wall gibt einen Überblick über das Programm für den Monat Januar: ,20. Januar (Donnerstag): Kaleidoskop, Jazz Live im Dachtheater,22. Januar (Samstag): Ron Spielman & Band, Musik für Rock-Gourmets,27. Januar (Donnerstag): Die Goldenen Reiter, Neue Deutsche Welle akustisch,29. Januar (Samstag): Der Hochzeitsschneider von Athen, im Klönkino im Paul-Schallück-Saal ...

Bis auf das Klönkino finden alle Veranstaltungen im Dachtheater statt und beginnen um 20 Uhr. Hier sorgen die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen des Theater am Wall für das Wohlbefinden der Theater-Gäste. Die Bestuhlung und auch der Ausschank von Getränken wird im Rahmen der geltenden Bestimmungen angeboten. Gleiches gilt für das Klönkino. Dieses findet im Paul-Schallück-Saal statt und beginnt um 15 Uhr.

Der Karten-Vorverkauf für die Veranstaltungen findet über die Tourist-Information der Stadt Warendorf, Emsstraße 4 statt,

0 25 81 / 54 54 54 oder alternativ online über www.theateramwall.de oder in allen Reservix-Ticket-Shops unter der Adresse: