Auftakt zur Wallfahrtswoche

Die Fahnenabordnung des Schützen- und Heimatvereins und die Landjugend mit der Madonna aus der Lambertus-Kirche führten die Prozession nach Buddenbaum an.

„Endlich können wir unsere Wallfahrtswoche wieder so durchführen, wie wir sie kennen“, freute sich Heiner Ruthmann als Vorsitzender der Kapellengemeinschaft Buddenbaum am Sonntagmorgen. Beispielhaft dafür stand die Prozession von der Lambertus-Kirche nach Buddenbaum, die erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stattfinden konnte. Zahlreiche Gläubige pilgerten mit musikalischer Begleitung des Orchestervereins Freckenhorst bei herrlichem Sonnenschein durch die Natur und feierten anschließend gemeinsam Gottesdienst auf dem Kapellenvorplatz.

Auf dem Kapellenvorplatz wird in der Wallfahrtswoche Eucharistie gefeiert. Foto: Stephan Ohlmeier

Wie alle Wallfahrten des Jahres 2022 steht die Buddenbaum-Woche unter dem Leitwort „Himmel und Erde berühren“. Zur Eröffnung der Wallfahrtswoche appellierte Pfarrdechant Manfred Krampe für ein friedvolles Handeln und Miteinander. Kritik übte er an Russlands-Machthaber Wladimir Putin, der großes Leid über die Ukraine und Welt gebracht habe. Gemeinsam gelte es für den Frieden einzutreten und Gott zu bitten, „dass er uns den Himmel auf Erden bringt“. Musikalisch untermalt wurde die Eröffnung der Wallfahrtswoche vom Kirchenchor St. Lambertus Hoetmar unter der Leitung von Mirko Kieslich.

Schnittchen schmieren für die Wallfahrer Foto: Stephan Ohlmeier

Nach dem Gottesdienst konnten die Gläubigen endlich wieder im Pilgertreff einkehren und sich bei Schnittchen, Kaffee und kühlen Getränken für den Rückweg stärken. Da die Corona-Pandemie aber noch nicht überwunden ist, hatte die Kapellengemeinschaft die Tische und Stühle aber ganz bewusst weiter auseinandergestellt und teilweise auch außen aufgebaut.

In Buddenbaum hat die Wallfahrtswoche begonnen. Foto: Stephan Ohlmeier

Heiner Ruthmann freute sich besonders darüber, dass die Sanierungsarbeiten an der bröckelnden Fassade der Kapelle gerade noch rechtzeitig abgeschlossen werden konnten: „Der Fensterbauer war gestern noch da.“ Die gesamte Kapellengemeinschaft freue sich darüber, dass sich die Fassade im neuen Glanz präsentiert. Erfreulich sei auch, dass die Kapellengemeinschaft erstmals seit 2019 wieder alles gemeinsam mit für die Wallfahrtswoche vorbereiten und aufbauen konnte.

Pfarrdechant Manfred Krampe wünschte sich ein friedvolles Handeln und Miteinander. Foto: Stephan Ohlmeier

Gemeinschaft und Miteinander können alle Pilger bis zum kommenden Sonntag in Buddenbaum erleben. Täglich finden mehrere Eucharistiefeiern statt, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Das genaue Programm ist auf der Internetseite der Pfarrei www.bonifatius-lambertus.de abrufbar. Natürlich kann jeder in der Kapelle auch einen Moment der Ruhe finden und am Gnadenbild der „Mutter vom Guten Rat“ innehalten.