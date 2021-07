Zum Thema „barrierefreies Rathaus“ gibt es folgende Rückmeldung aus dem zuständigen Sachgebiet: „Sowohl auf Seiten der Bauverwaltung als auch bei einer beauftragten Firma kam es zu personellen Engpässen, die in der Summe zu Verzögerungen im Projektablauf führten. Ferner gab die beauftragte Firma während der bereits angelaufenen Arbeiten die Geschäftsaufgabe bekannt, sodass zusätzlich neue Projektpartner beauftragt und eingearbeitet werden mussten.“ Der Ratsbeschluss, das Historische Rathaus barrierefrei zu machen, stammt aus dem Jahre 2018.

Der Weg zur Barrierefreiheit ist lang: Die Planungen für einen Aufzug im Historischen Rathaus laufen seit Jahren – und das Ziel ist immer noch nicht in Sichtweite. Das Bauamt arbeitet zwar an einem Konzept. Doch die Barrierefreiheit ist ins Stocken geraten. Der geplante Aufzug ist stehengeblieben. Dabei ging es vielversprechend los: Mit einer denkmalpflegerischen Untersuchung hatten die Umbauarbeiten im historischen Rathaus begonnen, an deren Ende ein barrierefreier Zugang zu allen Ebenen durch einen Aufzug stehen sollte.