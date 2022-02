Aufzug soll im November fertig sein

Warendorf

Noch unspektakulär ist der Blick in den Raum, in dem der Aufzug eingebaut werden soll. Eine Schutzwand zum Historischen Ratssaal wurde aufgestellt. In den kommenden Tagen werden die Arbeiten sukzessive fortgeführt. Die Arbeiten sollen bis Ende November dieses Jahres abgeschlossen sein, der Aufzug soll dann in Betrieb sein.

Von Joachim Edler