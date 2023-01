Aus Hotel Mersch wird Villa Sophia

Neuer Name, neuer Pächter: Das Hotel Mersch an der Dreibrückenstraße heißt jetzt Villa Sophia und wird von Pantaleone und Salvatore Pisanelli geführt.

Insgesamt 33 Jahre führte Martina Mersch ihr „Hotel Mersch“ an der Dreibrückenstraße. Mitte des vergangenen Jahres verkaufte sie dann das Traditionshaus (die WN berichteten) an die Elmer Immobiliengesellschaft. Ende des Jahres verabschiedete sich die Hotel-Chefin von Gästen und Personal − und übergab die Hotelschlüssel an die neuen Pächter, Pantaleone und Salvatore Pisanelli. Und die gaben dem Hotel auch einen neuen Namen: In Anlehnung an ihr Hotel Sophia an der Brinkstraße prangt seit einigen Tagen „Villa Sophia“ über dem Hoteleingang.