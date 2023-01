Sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene richtet sich das Ausbildungsangebot des Warendorfer Wassersportvereins.

Der Warendorfer Wassersportverein informiert am kommenden Montag (9. Januar) um 19 Uhr im Bootshaus am Emssee über das komplette Ausbildungsangebot für das Jahr 2023. Der Verein bildet jährlich in der Zeit von März bis Juni/ Juli zum Sportbootführerschein (SBF) Binnen und See für Motor und Segel aus. Dieser Schein eignet sich für Anfänger, die erste Erfahrungen mit dem Bootssport machen wollen.

In der Zeit von August bis Februar findet alljährlich die Ausbildung zum Sportküstenschifferschein (SKS) Segel statt. Dieser Kurs richtet sich an Fortgeschrittene und vermittelt Kenntnisse im Umgang mit Segelyachten in Küstengewässern. Außerdem findet in der Zeit von Oktober bis Februar die Ausbildung zu den Funkzeugnissen (SRC & UBI) statt.

Da es erfahrungsgemäß im Vorfeld viele Fragen gibt, lädt der Verein alle Interessierten zu dieser Informationsveranstaltung ein. Alle offenen Fragen können an diesem Abend geklärt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.