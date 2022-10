Ausdruck biblischer Geschichte

Am Sonntag (23. Oktober) wird in St. Marien Joseph Haydens Oratorium „Die Schöpfung“ präsentiert – der Dirigent Joachim Harder sagt dazu: Wenn alle das Majestätische der Natur so lieben würden wie Haydn, sei man ein großes Stück weiter.

Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ zählt zweifellos zu den beliebtesten und wohl am meisten aufgeführten Oratorien der Musikgeschichte. Erzählt wird die Erschaffung der Welt, üblicherweise mit großem Orchester und großem Chor. Die „MikroPhilharmone Einklang“ unter Leitung von Joachim Harder präsentiert das Werk nun in einer Fassung, die der Idee von Arnold Schönberg folgt. Dieser hatte schon vor 100 Jahren große symphonische Werke so bearbeitet, dass sie auch mit kleineren Ensembles darstellbar sind. „Wie durch ein akustisches Mikroskop wird die Essenz und Individualität des Werkes plastisch, transparent und mit allen Orchesterfarben hörbar“, so Dirigent Joachim Harder, der sich auf „ein beglückendes Abenteuer“ freut. Mehr noch: Harder hält Haydns „Schöpfung“ für ein ausgesprochen zeitgemäßes Thema.

Das Majestätische der Natur lieben

„Dieser Komponist war einer der ersten musikalischen Umweltschützer“. Wenn alle das Majestätische der Natur so lieben würden wie Haydn, sei man ein großes Stück weiter, so Harder.

Zur „MikroPhilharmonie“ aus Münster gesellt sich, ebenfalls in kleiner Besetzung, das Ensemble „Seicento vocale“. Alexander Toepper, Gründer und Leiter des Chores mit Wurzeln in Warendorf, hat zusammen mit den 19 Stimmen große Lust darauf, das „Sprudelnde“ dieser Musik dem Publikum zu vermitteln. Oft stehen bei Aufführungen der „Schöpfung“ ganze Hundertschaften von musizierenden Menschen auf dem Konzertpodium.

„MikroPhilharmonie“ sind auch in St. Marien am 23. Oktober mit dabei. Foto: Foto: privat

In diesem Fall setzen sowohl die „MikroPhilharmonie“ als auch „Seicento Vocale“ auf Intensität, Ausdruck und Durchsichtigkeit der biblischen Geschichte jenseits großer Massen.

Das Konzert findet statt am Sonntag (23. Oktober) um 18 Uhr in St. Marien. Eine Werkeinführung gibt es 30 Minuten vor Konzertbeginn. Karten sind online erhältlich unter der Internetadresse: www.seicentovocale.de/konzerte