Ausgelassene Stimmung

Gleich in doppelter Funktion war Dr. Markus Wiedeler beim Festkommers der Bürgerschützen. Schließlich ist der scheidende König gleichzeitig Kommandeur.

Der Große Festkommers im Festzelt nach dem beeindruckenden Großen Zapfenstreich ist eigentlich der Abend des Kommandeurs – in diesem Jahr war er zeitgleich der Abend des scheidenden Königs. Denn Dr. Markus Wiedeler verkörperte an diesem letzten Abend seiner über 1000-tägigen Regentschaft noch beide Ämter und genoss, gemeinsam mit Königin Cilly und seinem Hofstaat den Festkommers im bis auf den letzten Stuhl gefüllten Zelt sichtlich.

Bei Gesang und Showeinlagen auf der Bühne feierten die Bürgerschützen ausgelassen. In Kirchenmaus-Manier würdigte Pfarrer Peter Lenfers kurzweilig und in Reimform nicht nur das Ehrenamt im Allgemeinen („Grad jetzt braucht’s Menschen die vermehrt gestalten den Zusammenhalt – denn sonst wird’s zwischenmenschlich kalt“) und ganz konkret bezogen auf Dr. Markus Wiedeler, der nicht nur im Schützenverein als Kommandeur aktiv ist, sondern auch in der Kirchengemeinde als Kirchenvorstandsmitglied, Lektor und Kommunionhelfer.

Damengarde und Ehrengarde auf der Bühne

Mit stimmungsvollen Auftritten sorgten neben der Throngesellschaft auch die Damengarde und die Ehrengarde auf der Bühne für gute Laune bei den ohnehin schon begeisterten Gästen.