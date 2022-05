„Aushängeschild für Freckenhorst“

Die bis dahin letzte Mitgliederversammlung des Vereins „Freckenhorster Bürgerhaus“ e.V. hatte im Jahr 2019 stattgefunden – seinerzeit mit den Berichten für 2018. Drei Jahre galt es somit am Mittwochabend aufzuholen. Doch dies war nicht der Grund, warum die Versammlung einen sehr langen Atem bewies. Vielmehr war es der sehr ausführliche Vortrag eines „besonderen Gastes“, wie Peter Marberg, der Vorsitzende des Vereins, Christian Murrenhoff gleich zu Beginn ankündigte. Denn dieser hatte ausführliches Informationsmaterial über das jüngst fertig gestellte Projekt „Freckenhorst entdecken: Stadt- und Stiftstour“ vorbereitet und mitgebracht.

Doch bevor Murrenhoff das Projekt präsentieren konnte, informierte Peter Marberg die knapp 15 Anwesenden, dass das durch Corona entfallene 25-jährige Jubiläum nicht nachgeholt, sondern stattdessen im Jahr 2026 das 30-jährige gefeiert werden solle.

Rückblick auf 2019

Der folgende Rückblick auf 2019, das letzte Jahr mit komplett durchgeführtem Programm, brachte unmittelbar die Stärken des Vereins und seiner Veranstaltungen in Erinnerung. Kulturelle Events, zumeist Konzerte, stehen dabei im Vordergrund. „Blues, Jazz, lyrische Songs – die leisen, guten Töne“, beschrieb Marberg das hauptsächliche Spektrum, das sich auch durch die Größe des Hauses und die Höhe der Honorare bestimmt. „Die Künstler müssen bezahlbar sein“, unterstrich er und bereits da wurde deutlich, dass der Verein diese Erfolgsgeschichte in Zukunft weiterführen will.

Die Tagesordnung pausierte und somit fand Christian Murrenhoff die Möglichkeit für seinen Vortrag. Er präsentierte das genannte Projekt, das nicht nur Besuchern und Touristen Wesentliches über die Freckenhorster Heimat vermitteln soll, sondern auch Freckenhorster Bürgern ein schier unerschöpfliches Wissen über den Ort, seine Geschichte und seine Sehenswürdigkeiten – insbesondere die Stiftskirche bietet – zur Begeisterung der Anwesenden. Technische Probleme ließen Peter Marberg in der Tagesordnung fortfahren. Die Rückblicke auf 2020 und 2021 fielen erwartungsgemäß kurz aus. Anders die Fortsetzung der Präsentation von Christian Murrenhoff. Marberg lobte das gelungene Unternehmen ausdrücklich als „Aushängeschild für die Stadt Freckenhorst“.

Weiteres Lob erhielt Andrea Teeke für ihre Kassenberichte der Jahre. Nicht nur für die Kassenführung, sondern für die Reimform, in der sie den Bericht vortrug und sogar Verluste – „Insofern, ihr habt es sicher gewusst, ergab sich für 2020 ein herber Verlust“ – zum Genuss machte. Erwartungsgemäß wurde der Vorstand entlastet.

Entscheidung über eine Satzungsänderung

Im Anschluss entschied die Versammlung über eine Satzungsänderung, die es dem Verein ermöglicht, wesentlich flexibler zu arbeiten. Statt Vorstandsmitglieder in bestimmte Funktionen zu wählen, werden nunmehr Vorstandsmitglieder als solche gewählt, denen über eine – noch zu verabschiedende – Geschäftsordnung Aufgaben zugeteilt werden. Diese Form der Vereinsführung ist juristisch abgeklopft und mit dem Finanzamt abgestimmt.

Die Gemeinnützigkeit bleibe erhalten, so Marberg. Zudem könnten jetzt nicht nur Spenden, sondern auch die Mitgliedsbeiträge der zur Zeit rund 130 Mitglieder zur steuerlichen Absetzbarkeit berechtigen. Nach kurzen und jeweils einstimmigen Wahlen blieb der neue Vorstand am Mittwoch personell der alte.

Ganz neu hingegen ist eine Aktion von Andrea Teeke, die am 1. Juni von 18.15 bis 20 Uhr zum ersten Mal stattfinden soll: Das Freckenhorster Bürgerhaus bietet dabei maximal zwölf allein lebenden Freckenhorsterinnen und Freckenhorstern für acht Euro Umlage – zuzüglich der Getränke – die Möglichkeit, das Abendbrot, als Abwechslung vom Alltag, in geselliger Runde zu essen. „Es gibt sicher viele, die ihr Essen abends alleine vor sich hinmümmeln“, sagte Teeke. Gemeinsam schmecke es doch sicher besser. Geplant sei nichts Großes, eher klassisch westfälisch: Abendbrot, Gürkchen und Tomate in der Mitte des Tisches. So wie in einer Familie. Anmeldungen dafür bis zum 24. Mai bei Andrea Teeke unter

01 62/9 04 78 89.