Auslandspraktikum im Europass dokumentiert

Der sogenannte Europass dokumentiert ein erfolgreich absolviertes Auslandspraktikum, unterstützt durch das europäische Förderprogramm Erasmus+. Schulleiter Udo Lakemper zeigte sich beeindruckt, dass am Paul-Spiegel-Berufskolleg so viele Schülerinnen und Schüler den mutigen Schritt gewagt haben, „ihren Horizont zu erweitern“.

Das ist ein Pass, der nicht nur optisch aus dem Rahmen fällt: 37

„AVE Erasmus - Arbeiten im Vereinten Europa“, so lautet das vom Paul-Spiegel-Berufskolleg organisierte Auslandspraktikum, unterstützt durch das europäische Förderprogramm Erasmus+.

Für 37 Schülerinnen und Schüler des Warendorfer Berufskollegs stand im Herbst 2021 der Schritt ins Ausland an. Für manche gleich im Nachbarland, für andere ging die Reise in fernere Länder. „Jedenfalls absolvierten alle erfolgreich ein Praktikum – sei es in Wien, Dublin, Sevilla, auf La Reúnion oder auf Teneriffa“, schreibt die Schule in einer Pressenotiz und führt dazu aus: „Im Praktikum erlebten sie den Alltag in den europäischen Städten, wohnten in Gastfamilien, Studentenunterkünften oder Hotels und arbeiteten in einem ihrer Ausbildung entsprechenden Betrieb. Nach Feierabend besuchten sie einen Sprachkurs und erkundeten die Umgebung.“

Europaweit anerkanntes Zertifikat

Dokumentiert wurde dieser Auslandsaufenthalt nun auch im sogenannten Europass, einem europaweit anerkannten Zertifikat für Auslandspraktika. Hierzu fand am Paul-Spiegel-Berufskolleg des Kreises Warendorf die Europassverleihung im Selbstlernzentrum der Schule statt.

Auslandspraktikum für 2022 ist schon in Planung.

Mit Stolz überreichte der Schulleiter Udo Lakemper zusammen mit der zuständigen Abteilungsleiterin Maren Ohde und dem Europateam die Europässe. „Ich bin beeindruckt, dass sich im letzten Jahr so viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule getraut haben, ihre Heimat Warendorf für einen Monat zu verlassen, um somit ihren Horizont zu erweitern. Das Programm bietet eine einmalige Gelegenheit, andere Länder und Kulturen kennenzulernen und nebenbei berufliche Erfahrungen zu sammeln“, so der Schulleiter.

Auch das Feedback der ausländischen Betriebe und Partner war äußerst positiv, weil sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr zuverlässig und engagiert auf das Praktikum eingelassen haben. Die Unternehmen freuen sich nun schon auf die neuen Praktikanten im Jahr 2022. Der Informationsabend zum Auslandspraktikum 2022 findet am Mittwoch (16. März) um 18 Uhr in der Aula des Paul-Spiegel-Berufskollegs statt. Das Europateam freut sich auf viele Gäste und hofft, dass sich auch in diesem Jahr viele Schülerinnen und Schüler für das Auslandspraktikum bewerben werden.