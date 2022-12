Ausschluss keine tragbare Alternative

Lediglich ein Fahrgast verlässt am Dienstagabend gegen kurz vor 19 Uhr den Bürgerbus an der Haltestelle auf dem Historischen Marktplatz. Langsam war der Kleinbus durch das Marktgässchen in Richtung Weihnachtswäldchen gerollt. Besucher des Weihnachtsmarktes, die gerade am Glühweinstand der Bürgerschützen an ihrem Heißgetränk nippen, wundern sich, dass nur wenige Meter von ihnen entfernt der Bürgerbus rollt - zumal für Autos und Radfahrer die Marktstrecke während der Öffnungszeiten des Weihnachtssmarktes gesperrt ist. Ausgenommen Rettungsfahrzeuge. Zu Spitzenzeiten des Weihnahtsmarktes sollen Besucher in der Fahrgasse gestanden haben, soll sich der Bürgerbus durch Hupen bemerkbar gemacht haben. Muss der Bürgerbus am Weihnachtswäldchen vorbeifahren? Die Stadt Warendorf verteidigt die Durchfahrt der Bürgerbusse über den Marktplatz in Weihnachtsmarkt-Zeiten. Insbesondere für die meist älteren Nutzer des Bürgerbusses sei die Haltestelle am Marktplatz für einen Besuch des Warendorfer Weihnachtswäldchens besonders attraktiv. Aufgrund der Größe der Fahrzeuge habe der Verzicht auf eine Umleitung auch immer gut geklappt, teilt Sabrina Rode, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt, auf WN-Anfrage mit. „Die Öffnungszeiten des Weihnachtswäldchens überschneiden sich mit den Fahrtzeiten des Bürgerbusses von 14 bis 18 Uhr. Da hier meist nur zwei Fahrten die Stunde von Montag bis Freitag den Markt befahren, ergeben sich lediglich kurzzeitige Einschränkungen. Selbstverständlich setzt dies die beidseitige Rücksichtnahme von Bürgerbus und Marktbesuchern voraus.“ Die bisherigen Erfahrungen seien positiv. Bei auswärtigen Marktbesuchern, die mit dem Warendorfer Bürgerbusprinzip nicht vertraut seien, komme es vereinzelt jedoch zu Unverständnis. Dennoch möchte die Stadt Warendorf, um gerade den älteren Warendorfern einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt und in der Stadt zu ermöglichen, an dieser Regelung festhalten. „Die Alternative wäre ein kompletter Ausschluss der Innenstadt auf der Bürgerbuslinie für die Dauer des Weihnachtswäldchens“, so die Pressevertreterin der Stadt. „Dies halten wir mit Blick auf die meist älteren Nutzer des Busses jedoch für keine tragbare Option. Eine nur zeitweise Anfahrt des Marktplatzes außerhalb der Öffnungszeiten des Weihnachtswäldchens ist aus dem gleichen Grund keine gute Alternative. Auch die Bürgerbusvereine begrüßten die Entscheidung, keine Umleitung einzurichten.