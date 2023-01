Außer Haus in Glas verpackt

Ein System aus Glas-Pfandbehältern scheint mehrheitsfähig unter den Warendorfer Gastronomen zu sein. Während der Informationsveranstaltung am Montagnachmittag gab es jedenfalls keinen Widerspruch.

System läuft in Münster bereits zur Probe

Rebecca Lek und Michaela Allendorf freuten sich über ein gutes Dutzend weiterer Wirte, das zur gemeinsamen Information im Dachtheater des Theaters am Wall zusammengekommen war. Es gehe, fand Klimamanager Paul Hartmann zur Begrüßung, um ein für alle Seiten lohnendes System bei der Pflicht, die alle hergeführt hatte: Eigentlich schon seit dem Monatsanfang müssen Betriebe über 80 Quadratmeter Fläche und ab fünf Mitarbeitern ihren Außer-Haus-Kunden die Speisen auch in mehrfach Verwendbarem verpacken. Kleinere Betriebe müssen vom Kunden Mitgebrachtes akzeptieren und befüllen.

Neben Behältersystemen aus anderen Werkstoffen gibt es so etwas auch aus Glas. Das bevorzugen auch die Initiatorinnen Lek und Allendorf, wie sie zu Beginn erklärt hatten (die WN berichteten). Als Vertreter so eines Systems hatte Detlev Decker eine Reihe unterschiedlich großer und geformter Exemplare dabei. Das gehärtete Glas überstehe viele Wiederverwendungen und rund 130 Grad Höchsttemperatur. Die Kunststoffdeckel sind dabei eher Verschleißteile und haben deutlich geringere Lebenszyklen. Außerdem gab Decker Gastronom André Pöppelmann recht: "Rote Soße in weißem Plastiktopf - das passt sowieso nicht!" Der Kunststoff, räumte Decker ein, sei eben nicht so widerstandsfähig wie Glas.

Dass auch das vorgestellte System seine Schwächen hat, war offen angesprochenes Thema. Weder die bei 400 Grad im Ofen überbackene Lasagne lässt sich darin transportieren, noch bleiben Pommes Frites länger als fünf Minuten