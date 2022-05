Aussteller und Besucher zufrieden

Das Wochenende stand ganz im Zeichen der Maiwoche und des Hafenfestes – und diese Kombination hat sich bewährt. „Es ist gut gelaufen, die Aussteller waren zufrieden“, zieht Organisatorin Claudia Körk ein positives Fazit. Viele Aussteller hätten bereits signalisiert, dass sie in zwei Jahren wieder dabei sein möchten. Positive Resonanz gab es dabei auch von einigen ehemaligen Ausstellern. „Sie fanden es gut und haben schon gefragt, ob sie beim nächsten Mal wieder dabei sein können.“

Die Besucherzahlen sind für Claudia Körk schwer zu schätzen. Am Freitag sei es bereits gut besucht gewesen, am Samstagvormittag etwas ruhiger, aber dafür nachmittags und am Sonntag wieder sehr gut. „Es gab kein Geschiebe wie früher, aber das wollen die Leute ja auch gar nicht mehr“, sagt Claudia Körk. Alles sei friedlich, entspannt und ohne Vorfälle gelaufen. „Es war wohl die ideale Kombination mit dem Hafenfest“, freut sich die Organisatorin über diese gelungene Premiere. So ergänzten sich Musik und Wirtschaft perfekt, und dazu spielte auch noch das Wetter mit, so dass es für alle eine rundum gelungene Veranstaltung war.

„Wichtig ist, dass sich die Teilnahme für die Aussteller gelohnt hat, und da habe ich ein gutes Gefühl.“ Und weil die Kombination so gut geklappt hat, soll dies in zwei Jahren wieder in ähnlicher Form stattfinden. „Wir werden das für 2024 planen.“