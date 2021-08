Ausstellung, Walkacts und Musik

Auf zwei Jahre Atelier Seliger in Milte blickt Klaus Seliger am letzten August-Wochenende (28./29. August) zurück. Der Anlass soll gefeiert werden. In einer Ausstellung sind am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr Holzliegen und Schaukeln des Künstlers Josef Risse, Fotografien von Frederick Johnston sowie Silhouetten und Schattenrisse von Martina Lückener und Benedikt Burghoff zu sehen. Am Samstag, ab 16 Uhr ist das Trio Qwertz (Valentin Katter, Jakob Schwarzenau, Leon Brames) mit Tanzmusik auf Anschlag zu hören. Am Sonntag sorgen Stephanie Grüning, Judith Grubel und Katharina Losinzky, alias „Dreierlei“, und der Walkact „Zwei Engel“ mit Hilde Cromheecke und Lisa Bohren-Harjes für Unterhaltung. Ab 16 Uhr lautet das Motto A.R.K. Music By Endangered Species, wenn Andreas Kaling, Reinhold Westerheide und Karl Godejohann auf der Bühne stehen. Leckere Bioburger serviert an beiden Tagen Petra Kaiser. Vor Besuch der Veranstaltung sollten die aktuellen Informationen auf der Seite klausseliger.de beachtet werden.