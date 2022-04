Autofahrer sehen Schwarz-Weiß

Was hat es mit dem Schachbrettmuster in der Münsterstraße auf sich? Das fragen sich Passanten wie Autofahrer. Seit Mittwoch ist das Teilstück zwischen Lange Kesselstraße/Hohe Straße und Münsterwall nur noch zu Fuß oder mit dem Rad zu passieren. Der Versuchsstart für die Umwandlung von einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Fußgängerzone wurde seitens der Stadt umgesetzt. Die kleinen weißen Quadrate auf grauem Asphalt signalisieren: „Achtung, hier ist besondere Vorsicht geboten“

