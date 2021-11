B 64n-Bohrtrupp rief die Polizei

Gegen eine Geldauflage von 300 Euro, zu zahlen an den Nabu, wurde am Donnerstag das Verfahren gegen einen 65-jährigen Warendorfer vorläufig eingestellt.

Er musste sich wegen des Vorwurfs der Nötigung vor Gericht verantworten. Es ging um die Geschehnisse am 27. Januar. Der Angeklagte, laut eigenen Angaben seit 25 Jahren Sprecher einer Bürgerinitiative gegen die B 64n, wurde von einem Landwirt kontaktiert. Der habe ihm aufgeregt von anstehenden Bohrungen auf dessen Ackerland berichtet. Die Bohrungsarbeiten seien angesichts zu dulden; angesichts der feuchten Witterung und entsprechender Bodenverhältnisse sei die Durchführung derartiger Maßnahmen nicht in Ordnung. Die Bewegungen der eingesetzten Fahrzeuge und die eigentlichen Bohrarbeiten hinterließen deutliche Schäden, für die niemand aufkomme. Ein Eindruck, den vor Gericht ein weiterer Landwirt bestätigte. Er sei entsetzt über die „hemdsärmelige“ Arbeitsweise.

„ »Das war ein bewusstes Ausreizen der Grenzen.« “ Ein Polizeibeamter über das Verhalten des Angeklagten

Da den Eigentümer die Situation nervlich zu sehr belastete, habe er den 65-Jährigen um Unterstützung gebeten. Diesem Wunsch entsprechend habe er die Bauerschaft am Rande Freckenhorsts angesteuert (wie berichtet).

Eine genaue Rekonstruktion der Ereignisse blieb auch nach mehreren Zeugenaussagen schwierig. Manche sprachen von einem Traktor, andere wollten zwei gesehen haben. Ein abschließbarer Poller auf der Fahrbahn half zumindest theoretisch bei der Positionierung der Fahrzeuge.

Unstrittig war: Vor Ort traf der Angeklagte auf einen Bohrtrupp, der in mehreren Etappen die benötigten Arbeitsutensilien in Beelen auf einen Lkw geladen hatte und anschließend zu dem Feld in der Warendorfer Bauerschaft brachte. Diese Rundroute hatte für den Trupp den Vorteil, in den beengten Verhältnissen nicht wenden zu müssen. Im Kern soll ein quergestellter Traktor einen schmalen Rad-und Fußgängerweg blockiert und damit bei einer der Touren die Durch- und Weiterfahrt des Lkw verhindert haben.

Querstehender Trecker behinderte Bohrtrupp

Der Brunnenbauer vor Ort rief nach telefonischer Rücksprache die Polizei. „So geht es nicht, was Straßen NRW da macht“, habe der Angeklagte zu ihm gesagt, so der 46-jährige Zeuge. Sein Kollege (21) konnte nur bedingt zur Aufklärung beitragen. Er sei im Wagen sitzengeblieben. „Es war richtig kalt“, blickte er zurück.

Der Angeklagte wiederum beteuerte, gar keinen Traktor zu besitzen. Er sei mit einem Bulli vor Ort gewesen, habe ruhig mit dem Brunnenbauer gesprochen, seine Bedenken geäußert und sich bereiterklärt, den abgestellten Traktor umzuparken.

„Das war ein bewusstes Ausreizen der Grenzen, um seinen Standpunkt deutlich zu machen“, sagte derweil ein am Einsatz beteiligter Polizeibeamter aus. Es habe durchaus Gesprächsbedarf gegeben. Angesichts dieser Aussagen sprach die Vorsitzende Richterin vom Eindruck einer Sperre, jedoch keinem Sachverhalt, der eine Verurteilung erfordere.