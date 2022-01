B 64n-Planung auf dem Prüfstand

Sie heißt „Bedarfsplanüberprüfung (BPÜ)“ und passiert turnusgemäß alle fünf Jahre. Was das für die geplante B 64n bedeutet? Das zeigt sich noch.

Eine Visualisierung der B 64n in Höhe des Kreishauses/Fre

Ändert sich vielleicht noch etwas an der aktuellen Ausbauplanung für die Bundesstraße 64 n? Nach dem von vielen Straßengegnern erhofften Regierungswechsel in Berlin stehen laut WN-Recherchen zumindest die Vorzeichen anders. SPD-Bundestagsabgeordneter Bernhard Daldrup will „auf regionaler und Bundesebene“ aktiv auf eine Verkleinerung der Südumgehung Warendorfs hinarbeiten. Und auch CDU-Bundestagskollege Henning Rehbaum stellt zwar die Notwendigkeit der Straße als Entlastung für die Anlieger nicht infrage, aber sehr wohl die Dimensionen.