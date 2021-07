„B64 n ist aus der Zeit gefallen“

Mehrere Hundert Gegner des Infrastrukturprojekts machten sich in Warendorf am Sonntagmorgen auf den Weg über die B64 nach Telgte.

Auf große Resonanz stieß am Sonntagvormittag eine Fahrraddemo gegen den Bau der B64 n. Gegen 10 Uhr waren die ersten Radfahrer in Beelen aufgebrochen, am Warendorfer Bahnhof vereinten sie sich eine Stunde später mit weiteren Teilnehmern. Allein hier kamen mehrere Hundert Gegner des Infrastrukturprojekts zusammen. Zeitgleich fiel in Münster am Schloss der Startschuss zur großen Fahrraddemo. Ziel aller radelnden Demonstranten war die Planwiese in Telgte, auf der ab 14 Uhr ein politisches Picknick und der Austausch auf der Agenda standen. Hier endete die gemeinsame Kundgebung.

Die B64 n sei schlicht aus der Zeit gefallen, ist Initiatorin Sabine Paltrinieri (IWS) überzeugt. Besonders im Bereich Warendorf würde der Bau zu einer Zerstörung der Kulturlandschaft führen. Sie bezweifelt, ähnlich wie zahlreiche Bürgerinitiativen, den Mehrwert des Straßenbauprojekts und die von Befürwortern prognostizierten Nutzerzahlen.

„Genießt es, die Bundesstraße einmal für etwas viel Besseres zu nutzen“, rief sie den Teilnehmern kurz vor dem Start zu. Die B64 wurde in der Zeit des Velo-Protests nicht in Gänze gesperrt. Stattdessen sicherten Kräfte der Polizei Warendorf den langen Fahrradkonvoi ab. Der nachfolgende motorisierte Verkehr wurde entsprechend eingebremst. Am Nachmittag traten die Teilnehmer individuell den Heimweg an.