Bad allein Sache der Stadtwerke?

Diskussionen gab es in der jüngsten Ratssitzung rund um die Kosten eines neuen Hallenbades. Die Stadt müsse die Kosten für ein neues Bad in den Haushalt einstellen, forderten Vertreter der CDU.

Die Finanzierung des neuen Hallenbades – allein Sache der Stadtwerke? Aus Sicht von Peter Steinkamp (CDU) würde es eine „Verdrehung von Zukunftsperspektiven“ darstellen, wenn die Stadt die Kosten nicht in ihren Haushalt einstellte. Unterstützung bekam er am Donnerstag in der Ratssitzung von Fraktionskollege Dirk Schellhammer. Der forderte Bürgermeister Peter Horstmann nach dessen Aussage in der Haushaltsrede direkt auf: „Sagen Sie: ,Wir werden kein Hallenbad bauen!‘“

Horstmann erwiderte, dass schon erhebliche Fördermittel nötig würden, um das Bad bezahlen zu können und, dass es zu früh sei, schon über Kosten zu reden.

Weiterer Widerstand bei der CDU

Stadtkämmerer Dr. Martin Thormann sorgte für weiteren Widerstand bei der CDU, indem er seine Sicht als Kassenverwalter schilderte: „Der Kämmerer ist darüber hinaus der Meinung, dass wir uns ein Hallenbad parallel zu einer Landesgartenschau nicht leisten können.“ Dirk Schellhammer: „Ich fühle mich schon veräppelt. Wir müssen dann sagen, dass es kein Bad gibt, weil wir uns andere Dinge leisten!“

Thormann versuchte zu beschwichtigen. Er habe seine Aussage aus fachlicher Sicht getroffen; natürlich setze die Verwaltung die Aufträge der Politik um. Der Haushalt – ohne besagte, von Peter Steinkamp geforderte Auflistung von drei Mal jährlich fünf Millionen Euro bei angenommenen 15 Millionen Kosten – sei ja nur eingebracht. Wenn daran Veränderungen vorgenommen werden sollten, dann könne die Politik das tun.