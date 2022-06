Bald Wohnungen im Kolpinghaus?

Das Kolpinghaus soll verkauft werden. Und es gibt bereits einen Käufer. Nach Informationen unserer Zeitung wird das Warendorfer Kolpinghaus aus dem Jahre 1888 an die ortsansässige Elmer Immobilien GmbH & Co. KG verkauft. Darauf hat sich die Gesellschafterversammlung der Kolpinghaus GmbH & Co.KG geeinigt.

Noch ist die Tinte nicht unter dem Vertrag, doch der Verkauf gilt als sicher: das Warendorfer Kolpinghaus wird an die ortsansässige Elmer Immobilien GmbH & Co. KG verkauft. Darauf hat sich die Gesellschafterversammlung der Kolpinghaus GmbH & Co.KG geeinigt, bestätigte Paul Wiedenlübbert auf Anfrage unserer Zeitung. 62 der insgesamt 80 Mitglieder seien auf der Versammlung Anfang Juni anwesend gewesen und hätten mehrheitlich (ihren Kapitalanteilen entsprechend) für den Verkauf gestimmt, so der Vorsitzende.