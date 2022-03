Balsam für Seelen der Literaturfans

Solch einen „Faust“ wie am Donnerstag im Dachtheater mit Bernd Kohlhepp hat man in einem Literaturkurs einer gymnasialen Oberstufe leider noch nie erlebt. Wer im Vorfeld auf diesen kabarettistisch-literarischen Ausflug in die Welt der großen Tragödie aus der Feder von Johann Wolfgang von Goethe ein altes gelbes Reclam-Heft durchstöbert hatte, bot sich bei „Mit dem Faust aufs Auge“ eine Rezitation der ganz besonderen Art.

Wer den sympathischen Akteur schon mit seiner Generalabrechnung von Schillers „Räuber“ erlebt hatte, war wohl schon vorgewarnt. Denn wenn sich Bernd Kohlhapp einem Klassiker der Literatur annimmt, geschehen die unmöglichsten Dinge. Wer dann allerdings in der ersten Reihe vor der Bühne Platz genommen hatte, musste dies nicht bereuen. Denn da wurden die Auserkorenen erst einmal in den Abend direkt einbezogen. Wer dabei allzu sehr mit seinen Faust-Kenntnissen glänzte, der erhielt einen Buzzer zur Mitarbeit und eine Paartherapie gleich mit. Die von ihm kreierte Bildungsoffensive in Zeiten von Facebook, Twitter und Whats­App war von der ersten bis zur letzten Sekunde überaus kurzweilig, so hätte wohl auch der große Dichterfürst seine wahre Freude gehabt. In Sekundenschnelle wechselte er die Rollen, traf man auf den Faust, Mephisto und auch Gott schaute mit Sonnenbrille bewaffnet an diesem Abend vorbei.

Rollenwechsel in Sekundenschnelle

Wenn er dann noch das Gretchen gab und dabei der Anmache des testosterongesteuerten Gelehrten erlag, genoss man seine süffisante Schauspielkunst. Zwar mangelte es dem ehemaligen Lehrer an einer Nebelmaschine und auch die Robe mit langem Bart war ihm vom Herrn der Requisiten der Theater-AG verwehrt worden. Aber da musste dann die Fantasie des begeistert mitfiebernden Publikum herhalten.

Generationen von Schülern waren mit Goethes „Faust“ gequält worden, da war ein Abend mit Bernd Kohlhepp gleichsam Balsam für die geschundene Seele eines Literaturliebhabers. In seiner Seele schlagen, ach, in der Brust des Manns aus dem beschaulichen schweizerischen Zofingen – aber eben nur zur Miete, wie er wortgewandt unter Beweis stellte.

Denn er beließ es nicht bei einem reinen Feuerwerk von Faust-Zitaten, immer wieder schwenkte er neben der Interaktion mit den Besuchern auch immer ins „Private“ ab. Er plauderte über seine Ehe, in der wohl nur die Katze auf vier Beinen nach Hause kommen darf, ihm so etwas aber verwehrt sei.

Den Bezug zur Gegenwart schaffte er so ganz nebenbei. Der Spruch „Es irrt der Mensch solang er strebt“ erinnert ihn an Navigationssysteme im Auto und als Faust Gretchen mit der Frage „Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?“ bedrängt, war dies kurz nach dem internationalen Frauentag natürlich wie eine Steilvorlage für einen weiteren Angriff auf die Lachmuskulatur des Publikums.

Ein schauspielerisch-komödiantischer Höhepunkt des Abends war die Nacherzählung eines Ausflugs des im wahren Leben auch als Lehrer tätigen Bernd Kohlhepp ins Schullandheim auf dem Brocken.

Eskalation beim Ausflug ins Landschulheim

Da eskaliert alles, gibt es keinen Handyempfang, regnet es unentwegt und die nächtliche Wanderung wird zum wahren Albtraum. Lehrer Kohlhepp fällt in eine Felsspalte, dann landet er in der Mädchendusche und alles kommt ins Internet. Gleich der Faust-Tragödie ging dieses Erlebnis mit all seiner Dramatik unter die Haut. „Bildung muss ein stabiles Fundament für spätere Psychosen sein“ ist Leitsatz für Bernd Kohlhepp und so zitierte unentwegt aus Goethes Literaturschatz.

Denn das Wohlergehen seines Publikums ist ihm ein hohe Gut, dem widmete er sich mit aller Energie und Leidenschaft an einem Abend, bei dem die Zeit im Gegensatz zu einer üblichen Deutschstunde einfach viel zu schnell verging.