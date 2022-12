Ehepaar leistet seit 20 Jahren Hilfe in der Ukraine

Seit 1998 engagieren sich Bärbel und Herbert Wuttke in der Ukraine. In diesem Winter ist ihre Sorge so groß wie nie zuvor.

Herbert und Bärbel Wuttke sitzen auf ihrem Sofa in ihrem gemütlichen Haus in Müssingen. Sie erzählen und erzählen. Von dem ukrainischen Dorf Schenborn, den freundlichen Menschen dort, dem Leid, das sie hautnah mitbekommen haben und von schönen Erfahrungen, die sie - besonders aufgrund ihrer Hilfsbereitschaft - gemacht haben.

Dass dem Ehepaar die Ukraine und besonders die Menschen dort mal so ans Herz wachsen, war lange Zeit nicht absehbar. Es war erst Ende der 90er-Jahre, als die heute 80-Jährige und der heute 81-Jährige ihre ersten richtigen Berührungspunkte mit dem Land in Osteuropa hatten. Und das eher zufällig.

Zufälliger Anruf von Pater Burkhard

Der damalige Lehrer an der Bischöflichen Realschule in Warendorf und die damalige Prokuristin waren immer sehr aktiv in der katholischen Kirche, in der Gemeinde in Müssingen, im Gebetskreis oder anderen kirchlichen Gruppen. Wahrscheinlich deshalb bekamen sie eines Tages einen Anruf. Einen Anruf eines Paters aus Süddeutschland. „Wir wussten nicht, warum er genau uns angerufen hat. Wir kannten ihn nicht“, sagt Bärbel Wuttke.

Pater Burkhard, der Name des bis dato unbekannten Geistlichen, aber berichtete von seinem Anliegen. Er war als Missionar in der Ukraine und wollte auf seine Arbeit in der ehemaligen Sowjet-Republik aufmerksam machen und hoffte, auch im Westen und Norden Deutschlands Helfer und Unterstützer zu gewinnen.

Bärbel und Herbert Wuttke waren damals aufgrund ihrer Berufe und einem Pflegefall in der Familie stark eingespannt, hatten wenig Zeit. Dennoch verhalfen sie Pater Burkhard zu Auftritten bei kirchlichen Veranstaltungen in Westfalen und boten ihm in ihrem Gästezimmer Platz.

Reise in die Ukraine nicht einfach

„Dabei haben wir viel mit ihm gesprochen. Ich war begeistert von seiner Arbeit und Hilfe in der Ukraine. 15 Minuten nachdem Pater Burkhard uns wieder verlassen hat, habe ich meinen Reisepass überprüft und eine Reise in die Ukraine geplant“, erzählt Bärbel Wuttke. Kein einfaches Unterfangen. Denn die einzige Möglichkeit nach Schenborn, so heißt der kleine Ort mit der Missionsstation, zu kommen, war per Auto. „Und auch nur mit speziellen Kurierfahrern, weil es sonst zu viele Probleme an den Grenzen und so gegeben hätte“, sagt Wuttke.

„ Keine Kanalisation, kein fließendes Wasser, kaum Strom, Menschen ohne saubere Kleidung und mit wenig zu essen. “ Bärbel Wuttke über die damalige Situation in Schenborn

Doch Bärbel Wuttke war Feuer und Flamme und schaffte es tatsächlich in die Ukraine - und wurde überwältigt von Emotionen. Sie erlebte freundliche Menschen, die in ärmlichsten Verhältnissen lebten. „Keine Kanalisation, kein fließendes Wasser, kaum Strom, Menschen ohne saubere Kleidung und mit wenig zu essen“, sagt Wuttke, die sofort helfen wollte.

Bärbel Wuttke fuhr wieder in die Ukraine. Dieses Mal mit ihrem Mann Herbert. Sie nahmen so viel mit wie nur ging - saubere Kleidung und andere Hilfsgüter. Und bei einem neuerlichen Besuch in Schenborn blieb es nicht. Das Ehepaar Wuttke fuhr immer häufiger in das ukrainische Dorf nahe der ungarischen Grenze. Und um noch besser helfen zu können, gründeten die beiden mit Bekannten und Freunden aus Müssingen und Umgebung einen Verein - den gemeinnützigen Verein „St. Nikolaus“ - angelehnt an den heiligen Samariter aus Myra.

Mithilfe des neuen Vereins wurden kleinere und größere Hilfstransporte organisiert. „Und wir konnten mehrere große Projekte umsetzen“, sagt Bärbel Wuttke mit Freude und ein bisschen Stolz. So konnte ein großer Waschsalon eröffnet werden und zwei Wäscherinnen werden bis heute bezahlt. Arme und kranke Menschen können den Salon kostenfrei nutzen.

Tränen beim Gedanken an den Krieg

Und auch eine Krankenstation mit einer Armen-Apotheke wurde finanziert. „Bis zu diesem Tag hatten die meisten Bewohner des 400-Seelen-Dorfes noch nie einen Arzt gesehen“, erzählt Herbert Wuttke, dem sogar die Tränen kommen, wenn er an den 24. Februar 2022, dem Tag des Einmarsches russischer Truppen in der Ukraine denkt. Die Situation sei schon seit der Krim-Krise 2014 schwierig gewesen. Hilfslieferungen seien aufgrund von Problemen an der Grenze seitdem kaum noch möglich gewesen, jetzt aber ist die Sorge eine andere. Das Leben der Menschen in der Ukraine ist bedroht - auch im westlich gelegenen Schenborn.

Direkte Hilfe ist für die Wuttkes und den „St. Nikolaus“-Verein nicht mehr möglich. Aber sie können weiter helfen - über die Gemeinschaft „Stabat Mater Maria“ vom inzwischen verstorbenen Pater Burkhard. Spenden, die aktuell an den Müssinger Verein gehen, werden in die Projekte der Gemeinschaft gesteckt. Es werden Stromaggregate organisiert und weiter Hilfsgüter nach Schenborn - wo sich inzwischen auch 150 Binnenflüchtlinge befinden - geschickt. „Die Hilfe dort ist dringend nötig, die Gefahr ist groß, der Winter wird hart und ein Ende des Krieges ist nicht abzusehen“, sagt Herbert Wuttke. Noch einmal in die Ukraine fahren und das Dorf Schenborn und die so ans Herz gewachsenen Menschen dort besuchen - das ist der Wunsch des Ehepaares Wuttke. Sie hoffen und beten jeden Tag für das Ende des Krieges. Ganz besonders an Weihnachten.