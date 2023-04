Bald kein Bargeld mehr? Trend geht zur digitalen Bezahlung

„Bar oder mit Karte?“ – eine typische Frage, die Kunden und Kundinnen an der Kasse im Geschäft oder beim Bezahlen im Café oder Restaurant gestellt bekommen.

Doch ganz so einfach ist es nicht immer – in Warendorf bieten die Geschäftsleute und Gastronomen die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Bezahlung an. Noch immer gibt es Imbisse oder Restaurants, in denen nur bar bezahlt werden kann. Andernorts wird sowohl Barzahlung als auch Kartenzahlung angeboten. Im „Teichert`s“ hingegen, ist Bares nicht mehr das Wahre. Anne van den Eynden und ihr Mann Jereon haben sich in ihrem neuen Café dafür entschieden, nur noch digitale Zahlungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel per Karte, per Smartphone, Smartwatch oder Paypal anzubieten.

Kein Bargeld eine bewusste Entscheidung

„Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, kein Bargeld mehr anzunehmen“, sagt Anne Van den Eynden. Ihr sei bewusst gewesen, dass das nicht überall auf Zustimmung stößt und dass besonders ältere Besucher und Besucherinnen ein Problem damit haben könnten.

„Einbruch oder Diebstahl lohnt sich bei uns nicht, wir müssen nicht mit einem Paket Bargeld zur Bank rennen und die Kosten für Ein- oder Auszahlungen oder ähnliches fällt weg“, sagen die Van den Eynden. Auch in einer ländlichen gelegenen Stadt wie Warendorf sollte man inzwischen auf das Bargeld verzichten können, meinen die beiden jungen Geschäftsleute, die keine Kasse brauchen, sondern nur noch mit Kartenlesegerät und iPad arbeiten.

„ Klar, vereinzelt haben wir Kunden und Kundinnen, die lieber bar bezahlen würden, aber größtenteils ist das Feedback positiv. Viele finden das digitale Bezahlen praktischer und ihnen gefällt unser modernes Konzept. “ Anne Van den Eynden

Wer Trinkgeld geben möchte, kann das im „Teichert`s“ ebenfalls ganz einfach mit der Karte oder kann sonst Münzgeld in einen kleinen Topf werfen. „Klar, vereinzelt haben wir Kunden und Kundinnen, die lieber bar bezahlen würden, aber größtenteils ist das Feedback positiv. Viele finden das digitale Bezahlen praktischer und ihnen gefällt unser modernes Konzept“, sagt Anne Van den Eynden.

Das Bezahlen per Smartwatch wird immer beliebter. Auch im Café „Teichert`s“ machen viele Kunden Gebrauch von der Möglichkeit. Foto: Jonas Wiening

Pizzabäcker bevorzugt Bargeld

„Nur Bares ist Wahres“, sagt hingegen Rocco Correra. Der Inhaber der „Diekers Deele – Pizzeria bei Rocco“ nimmt aktuell nur Bargeld von seinen Kunden. „Ich vertraue den Banken nicht“, sagt der Pizzabäcker. Die Gebühren für Kartenzahlungen seien außerdem hoch. „Außerdem, da bin ich ganz ehrlich, verstehe ich das alles nicht und will mich nicht abhängig machen“, sagt Correra ganz offen.

„ Das Finanzamt ist zu misstrauisch und die Leute haben immer seltener Bargeld dabei und wollen oft lieber mit Karte bezahlen. “ Rocco Correra

Trotz seiner Abneigung gegen das digitale Bezahlen und der Liebe zum Bargeld soll in Zukunft aber auch in seinem Restaurant die Kartenzahlung möglich sein. „Leider muss ich es in Zukunft anbieten. Das Finanzamt ist zu misstrauisch und die Leute haben immer seltener Bargeld dabei und wollen oft lieber mit Karte bezahlen“, sagt Rocco Correra, der sich von einem Dienstleister genau erklären lassen will, wie das mit der Kartenzahlung läuft. Denn ohne geht fast nicht mehr.

Kartenzahlung nur ab zehn Euro

So sieht es auch Reinhard Hesse von der Buchhandlung Ebbeke: „Bei uns wird zwar immer noch viel bar bezahlt, der Trend geht trotzdem immer mehr zur Kartenzahlung.“ Aktuell können Beträge unter zehn Euro bei Ebbeke nur bar bezahlt werden, Beträge darüber mit EC-Karte.

Denn die Gebühren, die für jede Zahlung mit der Karte anfallen, seien hoch. Besonders bei Kreditkarten. „Trotzdem gibt es natürlich auch bei uns Diskussionen, die Zehn-Euro-Grenze zu kippen. Denn immer mehr Menschen haben kaum noch Bargeld in der Tasche“, sagt Hesse. Man merke ganz klar, dass der Trend zum modernen Bezahlen gehe. Das Bargeld schreibt er trotzdem nicht ab. Zumindest nicht in näherer Zukunft.