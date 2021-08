Bauantrag in der Prüfung

Die finale Genehmigung der Bauverwaltung zum Umbau des Pfarrheims in das Haus der Vereine an der Stiftskirche liegt noch nicht vor. Erste Rückbaumaßnahmen sind aber bereits im Herbst geplant.

Geht es nach dem Vorstand des Vereins „Haus der Vereine an der Stiftskirche“ könnte der Betrieb des renovierten Gebäudes, das gegenwärtig noch das Pfarrheim beherbergt, in ziemlich genau einem Jahr aufgenommen werden. „Als Vorstand hegen wir die Hoffnung, dass die Baumaßnahmen bis circa August 2022 beendet sein werden, so dass wir dann den Betrieb des renovierten Hauses übernehmen können“, sagt Vorsitzender Heinz-Peter Zwicker; und verweist in diesem Zusammenhang auf den vor geraumer Zeit zwischen Stadt und Vorstand erarbeiteten Nutzungsvertrag.

Der Bauantrag sei gestellt, die Bauunterlagen des Architekturbüros Sickmann befänden sich aktuell noch in der Prüfungsphase bei der Stadt Warendorf, berichtet Zwicker auf Anfrage. „Eine finale Genehmigung gibt es noch nicht.“ Auch über den Sachstand der Ausschreibungen habe der Verein keine Kenntnis. Zwicker: „Wir haben die Bauverantwortlichen gebeten, konkret auch regionale, heimische Firmen in die Ausschreibungen mit einzubeziehen.“

Nutzung und Verwaltung der Räume würden im Rahmen der Corona-Auflagen gegenwärtig noch von der Pfarrgemeinde St. Bonifatius & St. Lambertus gesteuert. Spätestens bis Mitte oder Ende September sollten aber die Materialien, die die bisherigen Nutzer des Pfarrheims im Haus gelagert hatten, ausgeräumt sein, damit ab Ende September, losgelöst vom Genehmigungsverfahren, erste Rückbaumaßnahmen anlaufen könnten.

Ursprünglich hatte der Verein die Öffentlichkeit in einer Infoveranstaltung über die anstehende Baumaßnahme informieren wollen. „Dies lässt sich aus bekannten Gründen leider nicht realisieren“, bedauert Zwicker.

Im Zuge der umfangreichen Maßnahme soll im Erdgeschoss durch Verlagerung des Eingangsbereiches Platz für eine neue Küche geschaffen werden. Verlängert werden sollen der Kellerraum der Jugendlichen und der Kaminraum. Der bisherige Kaminraum wird nach Abschluss der Bauarbeiten etwa 89 Quadratmeter groß sein und schalltechnisch speziell für Gesangsgruppen ausgebaut werden.

Im ersten Obergeschoss werden ein völlig neuer Sanitärbereich sowie vier Gruppen- und Besprechungsräume entstehen, die zwischen 20 und 29 Quadratmeter groß sind. Unverändert bleiben soll die Größe der bestehenden Aula im Dachgeschoss. Allerdings wird sie mit Blick auf Akustik und Schall für die Bedürfnisse von Instrumentalgruppen ausgebaut.

Im gesamten Haus werde eine Lüftungsanlage eingebaut, kündigt Heinz-Peter Zwicker an.