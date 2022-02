Baukunst im Fokus

Sie ist ein Bauwerk der besonderen Art – die Burg des pomesanischen Domkapitels in Marienwerder. Als mächtiges Bauwerk erhebt sie sich auf einer Anhöhe. Am Donnerstag (17. Februar) um 18 Uhr lädt das Westpreußische Landesmuseum zu einem Vortrag über diese Burg ein, die im 14. Jahrhundert in Marienwerder (polnisch Kwidzyn) errichtet wurde. Die Besonderheit: Durch ihre Verschmelzung mit dem Dom ist ein einzigartiges Denkmal der gotischen Baukunst entstanden. Der Baukomplex zählt neben der Marienburg zu den bedeutendsten Werken der Architektur in Westpreußen. Besonders imponierend ist die Ansicht von der Westseite, vom Nogattal her, wo hinter dem gewaltigen Dansker die mächtige Baugruppe der Burg und des Domes emporragt. Oft wird dieser Wehrbau für eine Deutschordensburg gehalten, denn er zeigt alle wesentlichen Merkmale einer klassischen Konventsburg des Deutschen Ordens in fast idealer Perfektion. Tatsächlich waren die Auftraggeber und Bewohner der Burg jedoch die pomesanischen Domherren, die von dort aus zwischen etwa 1330 und 1525 das kleine Territorium des Domkapitels regierten. Der Vortrag gibt einen Einblick in die Baugeschichte und Ausstattung von Burg und Dom in Marienwerder.

Promotion über spätmittelalterliche Wohntürme im Rhein-Mosel-Gebiet

Referent ist PD Dr. Christofer Herrmann. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, deutschen Volkskunde, Slawistik und Politikwissenschaft promovierte er mit einer Arbeit über spätmittelalterliche Wohntürme im Rhein-Mosel-Gebiet. 1995 bis 2006 war Dr. Herrmann als außerordentlicher Professor am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Olsztyn/Allenstein (Polen) tätig. 2005 schloss er seine Habilitation an der Universität Greifswald („Mittelalterliche Architektur im Preußenland") ab. In den Jahren 2006 bis 2019 war er als außerordentlicher Professor am Institut für Kunstgeschichte der Universität Gdańsk/Danzig beschäftigt. Von 2015 bis 2019 folgte die Durchführung eines Forschungsprojekts zum Hochmeisterpalast auf der Marienburg an der TU Berlin, Fachgebiet Bau- und Stadtbaugeschichte. Seit 2019 unterrichtet Dr. Herrmann als Privatdozent an der TU Berlin. Seit 2020 ist er Leiter des Forschungsprojekts „Mittelalterliche Architektur in Livland (Estland/Lettland)" am Institut für Kunstgeschichte der Universität Mainz. Die Kosten für den Vortrag betragen pro Besucher 2,50 Euro. Es gilt die 2G-Regel.