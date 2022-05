Baustelle für acht Wochen

In der vergangenen Betriebsausschusssitzung des Abwasserbetriebes Warendorf wurde im nichtöffentlichen Teil der Bauauftrag für die Verlegung eines Mischwasserkanals im Kreuzungspunkt der Telgter Landstraße / Ostbeverner Straße vergeben. „Mit der vorgesehenen Verlegung von rund 80 Meter Mischwasserkanal erhalten drei Grundstücke im Innenbereich einen direkten Kanalanschluss – entsprechend der Entwässerungssatzung“, so die Stadt in einer Pressenotiz.

„Alle Grundstücke innerorts müssen ans Kanalnetz angeschlossen werden“, so der Planer und Bauleiter für das Projekt im Abwasserbetrieb Warendorf, Christian Schlingmann. Bislang seien die Grundstücke im Baubereich über dritte Grundstücke entwässert worden. Dies solle sich nun durch den Neubau des Mischwasserkanals ändern. Zusätzlich werde ein Grundstück im Außenbereich angeschlossen, das aktuell eine Kleinkläranlage betreibt.

Ökologische Vorteile

Obendrein bringe der Anschluss ökologische Vorteile. „Jede Kleinkläranlage auf die wir zukünftig verzichten können, dient dem Umwelt- und besonders den Gewässerschutz“, so Schlingmann weiter. „Die Reinigungsleistung einer Zentralkläranlage leistet mehr als eine Kleinkläranlage, die im Grunde ja laut Gesetzgeber auch nur als ein Provisorium gilt“.

Um dies zu realisieren, wird am vorhandenen Mischwasserschacht im Gehweg vor dem Grundstück Ostbeverner Straße 19 der Kanalbau gestartet. Nach etwa 20 Metern knickt der Kanal in die Telgter Landstraße ab, wo noch weitere 60 Meter Kanal verlegt werden. Verbaut wird ein Kanalrohr aus PE-HD mit einem Innendurchmesser von 30 Zentimetern – biegeweich, langlebig und aus Polyethylen und deshalb stets bei Neubauten von Schmutz- und Mischwasserkanälen im Stadtgebiet im Einsatz.

Stichwort „Nachhaltigkeit“: „Für den Fall eines Austausches, ist dieses Rohrmaterial im Gegensatz zu anderen Materialien ohne Probleme recycelbar“ so Betriebsleiter Thomas Meier. „Der neue Mischwasserkanal wird in der rechten Fahrbahnhälfte (von Einen aus kommend) in der Telgter Landstraße verlegt. Um die Kanalbaumaßnahme durchzuführen ist es erforderlich, die rechte Fahrbahnhälfte der Telgter Landstraße und einen Teil des Kreuzungsbereichs Telgter Landstraße / Ostbeverner Straße während der gesamten Bauzeit zu sperren“, so die Stadt.

Verkehrsregelung mit bedarfsgerechter Ampelanlage

Damit der Kreuzungspunkt weiter durchfahren werden kann, wird der Verkehr im Baustellenbereich mittels bedarfsgerechter Ampelanlage geregelt – es erfolgt also eine Ampelreaktion, wenn ein Fahrzeug vor der Ampelanlage steht oder ein Fußgänger oder Radfahrer den Ampelknopf drückt. Die Anlage wird 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen in der Woche über die gesamte Bauzeit in Betrieb sein.

Der Asphalt wird zunächst im Bereich des neuen Mischwasserkanals vollständig entfernt, anschließend wird der neue Kanal in offener Bauweise eingebaut. Erst nach Fertigstellung der Kanalbauarbeiten wird die Fahrbahn- und Gehwegoberfläche wieder hergestellt.

Mit den Arbeiten wird im Juli/August gestartet. Sie dauern rund acht Wochen.