BBC mit Finanzierungslücke

Stadt und Stadtsportverband stehen hinter dem BBC. Für die Rollstuhlbasketballer vom BBC Münsterland steht der Start in die neue Saison vor der Tür. Der inklusive Rollstuhlbasketballverein aus Warendorf will auch in Zukunft in der 1. Bundesliga spielen. Für die Suche nach weiteren Sponsoren haben Bürgermeister Peter Horstmann und Stadtsportverbands-Chef Peter Huerkamp dem Verein jetzt ihre Unterstützung zugesagt.

Daran, dass die Warendorfer stolz sein können auf ihre Erstligisten vom BBC Münsterland, besteht für Bürgermeister Peter Horstmann kein Zweifel. Im gemeinsamen Gespräch mit Peter Huerkamp, Chef des Stadtsportverbands, berichtete BBC-Vorsitzender Dietmar Fedde, dass der Verein seine Teilnahme für die neue Spielsaison Ende Mai fest im Blick hat. Sorgen mache allerdings eine Finanzierungslücke von rund 10 000 Euro, die es mit Hilfe von weiteren Sponsoren zu schließen gelte. „Schon kleine Beträge können dazu beitragen, dass der BBC weiter erfolgreich in der Bundesliga auf Körbejagd gehen kann“, ist Horstmann sicher.

Über Details und Sponsoring-Möglichkeiten informiert André Sternberger (sponsoring@bbc-muensterland.de).