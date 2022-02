Bedarf an Rat und Hilfe wächst immer weiter

Fälle von Kindesmissbrauch und -vernachlässigung nehmen zu. Der Kinderschutzbund will dagegen etwas tun. Auch vor Ort in Warendorf.

Henrich Berkhoff schilderte den Alltag beim Kinderschutzbund: „Früher haben Kinder und Jugendliche uns teils aus Spaß angerufen. Nach zwei, drei Minuten war das oft beendet. Heute“, so der Vorsitzende des Kinderschutzbundes im Kreis, „ist die Anrufdauer wesentlich länger. Oft wird sexualisierte Gewalt thematisiert. Und: Das Telefon steht nicht mehr still.“

Deshalb will Berkhoff mit seinem Team ein neues Angebot in Warendorf etablieren – bewusst hier, weil es im Nordkreis „noch schwierig“ sei, während es in Ahlen, im Süden, nämlich in Ahlen, sehr gut laufe. An der Freckenhorster Straße 73 ist der Schutzbund mit dem Angebot „Rückenwind“ aktiv, unterstützt in Zusammenarbeit mit der Bodelschwinghschule Grundschulkinder und ihre Familien.

Der Kinderschutzbund hatte sich nach Auslobung eines neuen Programms durchs Land beworben. Und war eine 145 Einrichtungen in NRW, die den Zuschlag erhielt. Drei halbe Stellen zahlt das Land, um ein „Kinderrechtebüro“ und eine Beratungsstelle bei Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellem Missbrauch als Anlaufstellen anzubieten.

Frühere Laurentiusschule wäre eine Möglichkeit

Sein Verein, seit vier Jahren schon anderweitig aktiv, habe ja im Schulzentrum schon Räume zur Verfügung. Jetzt sei die Frage, und die richtete er Dienstag an die Mitglieder des Sozialausschusses, „wie man das ausbauen kann“. Denn wie eingangs seines Vortrags geschildert: „Beratung im Bereich Kinderschutz wird immer stärker nachgefragt.“

Die Mitglieder des Ausschusses waren offen. Kirsten Rolf (Bündnisgrüne), die nochmals wegen der Personalstärke der Beratungsstelle nachfragte, begrüßte dieses Angebot sehr. Friedrich Otto-Erley stellte ernüchtert fest, dass das Thema Missbrauch ja auch schon im Sport angekommen sei, was Henrich Berkhoff bestätigte: „Ja, es ist mehr geworden.“

„ »Das Telefon steht nicht mehr still.« “ Kinderschutzbunds-Vorsitzender Henrich Berkhoff im Ausschuss

Auch Ausschussvorsitzender Andreas Hornung (SPD), selbst Familienrichter, konnte aus seiner beruflichen Praxis unterstreichen, dass Fälle sexueller Gewalt und anderer Missbrauchsformen immer weiter zunehmen.

Laut Schulamtsleiter Udo Gohl werde mit Einverständnis des Gremiums jetzt geprüft, ob Räume in der ehemaligen Laurentiusschule für das Büro infrage kämen.