Bedeutende archäologische Funde im Königstal

Im Baugebiet Königstal II geht es voran. Allerdings noch nicht so schnell, wie es sich viele wünschen. „Wann startet die Vermarktung? Wann können wir anfangen?“, wollte Sebastian Schwabe im Bezirksausschuss wissen. „Schnellstmöglich“, wiederholte Baudirektor Peter Pesch seine Antwort aus dem November. „Wir sind auf der absoluten Zielgeraden und gehen davon aus, dass wir in der ersten Jahreshälfte 2023 Angaben über den Verkaufspreis machen können.“

„ »Hier werden meine Mitarbeiter angegriffen, denn das sind eine Mitarbeiter und nicht die vom LWL. « “ Baudirektor Peter Pesch

Wenig erfreut war Pesch über einen Antrag der WiWa, die den LWL zur Stellungnahme eingeladen hat. Grund sei die Dauer der archäologischen Grabungen. „In meinen Augen ist der Antrag über und geht fehl“, bemängelte er. „Hier werden meine Mitarbeiter angegriffen, denn das sind eine Mitarbeiter und nicht die vom LWL. Wir haben ein eigenes Archäologenteam“, sagte der Baudirektor. Letztlich sei die untere Denkmalbehörde, und damit wiederum die Stadt, dafür verantwortlich. „Der ganze Antrag ist schlecht recherchiert und geht an der Sache vorbei.“

Peter Pesch stellte sich vor seine Mitarbeiter, die extra sogar ihren Urlaub so gelegt hätten, dass die Arbeiten gut erledigt werden können. „Ich hätte mich über ein persönliches Gespräch gefreut, da hätte man das eine oder andere schon klären können.“ Dennoch werde der Antrag ordentlich bearbeitet. „Das kostet diverse Arbeitsstunden, die hätten wir besser in die Grabungen investieren können.“

„ »Das ist ein ganz bedeutender Fund. Es wurden über 1900 Fundpunkte vergeben.« “ Dr. Hermann Mesch, Grüne

Antragsteller Heiner Kamp war im Ausschuss und nahm Stellung. „Mir liegt es völlig fern, ihre Mitarbeiter bloßzustellen“, versicherte er. Aber er habe vor ein paar Wochen gesehen, wie die Archäologen Bauzäune umstellen mussten. Das sei nicht deren Aufgabe. „Ich sehe, dass es dort nicht weitergeht. Es ist ein Ärgernis, dass wir keine Baugrundstücke zur Verfügung stellen können“, sagte Kamps. Sein Antrag umfasst rund 30 Fragen, die seien gut zu beantworten. „Ich will Transparenz ins Verfahren bringen.“ Pesch erklärte daraufhin noch einmal, dass der LWL nicht der richtige Ansprechpartner sei.

Wie wichtig die Ausgrabungen in Milte sind, machte Dr. Hermann Mesch (Grüne) deutlich. „Das ist ein ganz bedeutender Fund. Es wurden über 1900 Fundpunkte vergeben. Es gibt bedeutende und neue Ergebnisse, die uns weiterbringen.“ Die Ausgrabungen liefen seit zwei Jahren und es seien bereits 32 Grubenhäuser aus der vorrömischen Eisenzeit bis ins Mittelalter gefunden worden. „Es ist ein steinzeitlicher Steinschlagplatz gefunden worden, der etwa 9000 Jahre alt ist“, berichtete Mesch. Die Menschen seien damals Jäger und Sammler gewesen und hätten an diesem Platz ihre Werkzeuge und Waffen geschlagen. Die Fläche sei zudem ein bedeutender Plaggenesch, der etwa 2500 Jahre alt sei. Die Menschen hätten hier ihr Vieh in den Stall gestellt und den Dünger im Frühjahr aufs Feld gebracht. Alle zwei Jahre erhöhe sich der Boden um einen Millimeter. In Milte habe er eine Dicke von 1,40 Metern. „Das ist einer der größten Plaggeneschs in ganz Westfalen.“

Derzeit werden die künftigen Straßen im Baugebiet freigelegt und von den Archäologen untersucht. Dr. Hermann Mesch geht davon aus, dass nur die ersten 80 Meter der Hesselkante bedeutende Funde enthalten und dass es in Richtung Norden deutlich weniger Funde geben wird.

Die Bedeutung der Funde in Milte bringt Dr. Hermann Mesch auch den Schülern näher. Am Donnerstag (9. Juni) und am Montag (13. Juni) wird er jeweils eine Klasse der Grundschule in die Geheimnisse einweihen. Zunächst wird er eine Stunde in der Schule darüber berichten und dann mit den Schülern die Grabungen vor Ort besichtigen.