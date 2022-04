Begeisternde Leichtigkeit

Ein Konzert der Extraklasse lieferte am Sonntag die Youth Brass Band NRW (YBB) in der Schule für Musik in Warendorf ab. Bei dem Ensemble handelt sich um junge Musiker zwischen 14 und 30 Jahren, die gemeinsam musizieren – alle auf Blechblasinstrumenten.

26 Musiker standen für das Konzert auf der Bühne. Unter der künstlerischen Leitung von Martin Schädlich, der die YBB 2008 ins Leben rief, gab es ein abwechslungsreiches Programm. „Wir versuchen immer eine Mischung aus mehreren Genres, insbesondere auch Filmmusik“, berichtete Inga Kissling, die die Organisation übernommen hatte.

Die Band startete mit einem Werk des jungen Komponisten Georg Puntigam. Von „into the Void“ ging es über zu „Le roi d’Ys“ von Frank Wright und Edouard Lalo. Neben der Spielfreude der Musiker konnten diese bei dem ausgewählten Programm ihr Können zeigen. Bei Martin Ellerbys „Terra Australis“ zeigten sie die gesamte Bandbreite, was auf den Instrumenten alles möglich ist. Insbesondere weil alle sieben Instrumente hier ein Solo präsentieren müssen, ist dies laut Kissling ein besonders beliebtes Werk für Wettbewerbe. Trotz dem hohen Schwierigkeitsgrad spielte das Ensemble mit einer begeisternden Leichtigkeit, die sich auf das Publikum übertrug.

Auf Spenden angewiesen

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es mit fünf weiteren Stücken in den Endspurt. Den Abschluss bildete dabei „Artic Funk“ von Torstein Aargard Nilsenaus der „Westside Story“.

Als Dank gab es tosenden Applaus und einige Spenden, für die sich die Besucher für das ansonsten kostenfreie Konzert bedankten. Die YBB ist derzeit auf Spenden angewiesen, da ihnen die Fördermittel für dieses Jahr gestrichen wurden.