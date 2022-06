Bei der Premiere gleich erfolgreich

Schützenfest in Müssingen: Ludger Wessel-Terharn ist neuer König

Ludger Wessel-Terharn ist neuer König der Schützenbruderschaft St. Georg Müssingen. Mit dem 323. Schuss ließ der 56-jährige Landschaftsgärtner am Sonntag um 16.10 Uhr den hölzernen Adler fliegen und krönte sich damit zum Nachfolger von Olaf Blömker, der fast drei Jahre regiert hatte.

„Ich habe es heute zum ersten Mal versucht, König zu werden“, sagte Wessel-Terharn: „Es ist schon ein berauschendes Gefühl, dass es direkt geklappt hat.“

Zu den ersten Gratulanten zählten neben Ehefrau und Königin Jutta seine drei Kinder Tom, Sophie und Anne sowie Hubert Stadtmann. Mit letzterem hatte Ludger Wessel-Terharn am Vortag spontan entschieden, auf den Vogel zu schießen. Bereits am Sonntagabend wurde er zur neuen Majestät gekrönt.

Ein weiterer Höhepunkt des Müssinger Schützenfestes waren neben dem Königsschießen die Feierlichkeiten des 60-jährigen Bestehens der Schützenbruderschaft St. Georg und der 40. Geburtstag des Spielmannszuges St. Georg.

„Endlich ist es soweit, wir können unsere geliebten Schützenfeste wieder feiern“, freute sich der neue Oberst Karsten Gruhn am Samstag. Gefühlt ganz Müssingen ließ sich nicht zweimal bitten und strömte in den Schützenwald, um Gemeinschaft wieder hautnah zu erleben und die Geburtstag zu feiern. Weitere acht befreundete Schützen- und Musikvereine waren zu den Jubiläen angetreten, um zu gratulieren und an dem Festumzug teilzunehmen.

„60 Jahre Gemeinschaft für Müssingen. Diese Gemeinschaft leben wir auf jeder unserer Veranstaltungen und wollen wir wieder in vollen Zügen genießen“, sagte Brudermeisterin Monika Schlieper in ihrer Ansprache auf dem Sportplatz. Besonders wichtig war es ihr, sich angesichts des Ukraine-Krieges für ein soziales Mit- und Füreinander einzusetzen: „Es ist immer besser, einen friedlichen Ausgleich einem Streit vorzuziehen.“ Als Zeichen der Solidarität trugen viele Schützen am Revers kleine Fähnchen in den Nationalfarben der Ukraine.

Im Anschluss erinnerte Tambourmajorin Jasmin Kirian an 40 Jahre Spielmannszug St. Georg. Musikbegeisterten Schützen sei es zu verdanken, dass der Spielmannszug 1981 gegründet und heute seinen ersten Platz in der Dorfgemeinschaft habe. Sie dankte allen Musikern für ihr Engagement um den Spielmannszug und stimmte anschließend mit den befreundeten Musikvereinen „Preußens Gloria“ an.

Vom Sportplatz zog das gesamte Bataillon mit den Gastvereinen Schützengilde Ems-Einen, Schützengilde Raestrup, Schützenverein Neuwarendorf, den Spielmannszügen aus Füchtorf, Beelen, Alverskirchen und Milte sowie den Milter Fanfaren quer durch Müssingen zum Schützenwald. Dort angekommen, wurden Platzkonzerte, Schießwettbewerbe und ein Kinderprogramm geboten. Abends fand der Festball im Zelt mit Fahnenschlag, Auftritten der Damen- und Ehrengarde sowie Musik der Band „Sweet Dreams“ statt.

Offiziell begonnen hatte das Müssinger Schützenfest bereits am Freitagabend mit einer Geburtstagsparty für Kinder. Abends trafen sich die Formationen und rangen um den begehrten Hermann-Bolle-Pokal, den sich Jona Buchholz sichern konnte. Samstagmorgen wurde vor den Jubiläumsfeierlichkeiten das Kommando an den neuen Oberst Karsten Gruhn übergeben und am Ehrenmal der Toten gedacht.