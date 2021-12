Bei Erdwärme auf dem ersten Platz

Die Erdwärmesonden kommen hier in der Zentrale im Baugebiet In de Brinke an. Dort wird die Energie klimaneutral erzeugt.

Kreis und Stadt Warendorf hatten im Jahr 2020 die höchste Zubaurate für Erdwärmeheizungen in NRW. Hierfür erhielten die Verwaltungen jetzt eine Auszeichnung der Landesregierung und dürfen sich fortan „Erdwärme-Landkreis NRW“ und „Erdwärme-Gemeinde NRW“ nennen.

Nachdem die Preisträger im Rahmen der 17. Geothermiekonferenz bekannt gegeben wurden, trafen sich Landrat Dr. Olaf Gericke, Bürgermeister Peter Horstmann, Kreisumweltdezernent Dr. Herbert Bleicher, städt. Baudirektor Peter Pesch und Geschäftsführer der Stadtwerke Warendorf, Urs Reitis, jetzt im Kreishaus. „Der Kreis und die Stadt Warendorf sind bundesweit spitze!“, so der Landrat.

„Das Wohngebiet ,In de Brinke‘ zeigt als Leuchtturmprojekt mit bundesweiter Strahlkraft eindrucksvoll, wie eine innovative Wärmeversorgung neue Standards nachhaltiger Baulandentwicklung setzt“, freut sich Bürgermeister Peter Horstmann. Alleine auf dem Gebiet der Stadt wurden 134 Anlagen errichtet, die über eine Leistung von 955,5 kW verfügen und eine dezentrale, 100 Prozent klimaneutrale und lokale Wärmeversorgung ermöglichen. „Als Stadtwerke freuen wir uns, mit dieser zukunftsweisenden Technologie klimaneutrale Wohnformen in einem ganzen Stadtteil entscheidend voranzubringen. Alleine in dem klimaneutralen Quartier „In de Brinke“ in Warendorf wurden 116 Wärmesonden erstellt“, betont Urs Reitis.

Die Energieagentur NRW hatte knapp 400 neu erbaute Sondenanlagen, die insgesamt über eine Leistung von mehr als 2100 kW verfügen, zudem für den Kreis als Spitzenwert ermittelt.