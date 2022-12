Beim Einkauf nebenbei sein Glück versuchen

Wer träumt nicht vom großen Lottogewinn, der finanzielle Unabhängigkeit bedeutet. Mal eben die sechs Kreuzchen an die richtige Stelle setzen und das Glück genießen. Zugegeben, die Chancen sind relativ gering, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Im Frischmarkt Einen besteht seit dem 7. Dezember nun die Möglichkeit, sein Glück zu versuchen, denn Danial und Nafiseh Yaghouti haben eine Westlotto-Annahmestelle in ihrem Geschäft eingerichtet.

„ Wir haben rund 250 Euro an die ersten Gewinner ausgezahlt. “ Inhaber Danial Yaghouti

„Ich habe früher selbst sechs Jahre in einer Annahmestelle bei meiner Mutter gearbeitet. Daher kannte ich den Sachbearbeiter und habe Kontakt aufgenommen“, berichtet Danial Yaghouti. Der hat sich dann alles vor Ort angesehen und war der Meinung, dass es funktionieren könnte. „Viele spielen Lotto, also dachte ich, ich versuche es mal“, sagt Danial Yaghouti. In der ersten Woche haben auch schon ein paar Kunden getippt und sogar gewonnen. „Wir haben rund 250 Euro an die ersten Gewinner ausgezahlt“, freut sich der Inhaber. Er hofft darauf, dass das Angebot gut angenommen wird, denn es muss ein gewisser Umsatz erzielt werden, damit die Lottoannahmestelle fest bleiben darf. „Wir haben eine Probephase von etwa einem halben Jahr. Wenn es nicht genug Umsatz gibt, dann muss sie wieder weg, aber ich bin optimistisch“, versichert Danial Yaghouti.

Die Probezeit erfolgreich überstanden hat bereits der DHL-Shop, den das Ehepaar Yaghouti seit dem 1. August betreibt. „DHL wird super angenommen und ständig genutzt“, erklärt Nafiseh Yaghouti. Es werden fast alle Versandarten angeboten, bis auf ganz spezielle Sachen, wie beispielsweise die verpackungslose Retoure von Amazon. „Dafür sind wir zu klein.“ Zum Paket-Shop werden zudem auch Briefmarken und einfache Einschreiben mit Einwurf angeboten. Mehr geht allerdings nicht, denn das Ehepaar Yaghouti betreibt keine Poststelle.

Die dritte Neuerung ist ein Automat, der seit etwa einem Monat als zusätzlicher Service vor dem Geschäft angeboten wird. Dort gibt es Getränke, Süßigkeiten, aber auch Schlagsahne der andere Produkte. „Sollte mal Not am Wochenende sein, dann können die Kunden hier einkaufen“, sagt Danial Yaghouti.

Das Hauptgeschäft bleibt aber der Frischmarkt, und hier sollen ab nächster Woche wieder attraktive Sonderangebote präsentiert werden. „Aufgrund der schwierigen Situation wollen wir besondere Angebote machen, damit die Leute sich wohlfühlen und günstig einkaufen können“, erklärt Danial Yaghouti, der mit der Zeit geht. „Wir haben jetzt auch einen Instagram-Account erstellt, und Facebook kommt später auch noch“, ist er auch in den sozialen Medien aktiv.