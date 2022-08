Beim Fußball alles im Blick

Die Sanitätsdienste bei den Maltesern sind vielfältig im Einsatz. So stellen die Warendorfer beispielsweise auch Rettungswagen bei wichtigen Fußballspielen.

„Immer in der ersten Reihe“: Unter diesem Motto berichten die Sanitätsdienste bei den Maltesern von ihren verschiedenen Einsatzorten. Zum Beispiel sind sie auch beim Fußball tätig:

„Tooor!“ Im Borussiapark beim Fußball-Länderspiel der UEFA Nations League Deutschland gegen Italien am 14. Juni ist ein Tor gefallen. Und Lisa Boeder, Rettungssanitäterin und Gruppenführerin in der SEG der Warendorfer Malteser, jubelt mit. Denn sie steht in der ersten Reihe und hat alles im Blick. Sie und ihre Kollegen aus vielen verschiedenen Orten haben sich zum ehrenamtlichen Sanitätsdienst bei dieser Veranstaltung gemeldet. Die Malteser aus Warendorf stellen zwei Rettungswagen.

Meist nur kleinere Verletzungen

„Das bedeutet große Verantwortung“, erklärt Boeder. „Für unseren Bereich besetzen wir den Rettungsdienst und können sofort reagieren, wenn ein Zuschauer Erste Hilfe braucht oder dann auch ins Krankenhaus muss.“ Zum Glück handelt es sich bei den Notfällen meist nur um kleinere Verletzungen, so dass die Malteserhelfer und Malteserhelferinnen auch dem Spiel folgen können. „Das Schöne an den Sanitätsdiensten ist die großartige Gemeinschaft mit den Kollegen“, findet Daniel Wienecke, ausgebildeter Zugführer bei den Warendorfer Maltesern. „Und man weiß, dass man zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und zur Sicherheit der Besucher beiträgt.“ Ein Highlight der Veranstaltung war sicherlich, das Mannschaftsmaskottchen kennengelernt zu haben.

Interessierte, die Lust haben, mitzumachen, Spaß an Erster Hilfe haben, mindestens 18 Jahre alt sind und sich nicht nur mit den billigen Plätzen zufrieden geben wollen, können sich unter info.warendorf@malteser.org melden. Weitere Informationen gibt es online: