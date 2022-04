Beliebte Tauschbörse für gebrauchte Drahtesel

„Endlich wieder Fahrradmarkt“, freut sich Thomas Lins als Vorsitzender des ökologischen Verkehrsclubs Deutschland (VCD) im Münsterland. Der VCD ist zusammen mit dem ADFC, der Bürgerinitiative IWS und den Grünen in Warendorf Veranstalter des Gebraucht-Fahrradmarktes. „Wie üblich, findet der Markt am letzten Aprilsamstag statt, das ist in diesem Jahr der 30. April“, erklärt Udo Gohl von der IWS in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen.

Während der Markt in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, hoffen die Veranstalter in diesem Jahr auf eine Neuauflage des etablierten Fahrradmarktes. „Wir haben sogar ein rundes Jubiläum in diesem Jahr“, sagt Horst Kieskemper vom ADFC durchaus mit gewissem Stolz, „denn der erste Markt war 2002, also vor 20 Jahren.“

Umweltfreundlichen Fahrradverkehr fördern

Wie in den Jahren zuvor wird der Markt von 9 bis 12 Uhr auf dem Kirchplatz der St.-Laurentius-Kirche stattfinden. Gemeinsame inhaltliche Klammer der vier Organisationen ist, dass sie den umweltfreundlichen Fahrradverkehr fördern wollen: „Der unkomplizierte Handel gebrauchter Leezen erleichtert manchen Besitzerwechsel“, weiß der grüne Ratsherr Manfred Lensing-Holtkamp aus Erfahrung der vergangenen Jahre. Er und seine Mitstreiter hoffen auf möglichst gutes Wetter, wenn heute in vier Wochen der Laurentius-Kirchplatz wieder zur belebten Tauschbörse für gebrauchte Fahrräder wird.