Benefizveranstaltung für Flutopfer abgesagt

Vielversprechend gestartet, dann doch ausgebremst. Events sind aufgrund der aktuell hohen Corona-Inzidenzen bereits abgesagt worden. Nun muss auch Andre Pöppelmann von „Warendorf hilft“ die Reißleine ziehen und sagt die für den 20. November geplante Benefizveranstaltung für die Flutopfer im Ahrtal in der Tanzschule Ingrid ab. „Alles andere wäre verantwortungslos unseren Gästen und den Bürgern der Stadt gegenüber“, sagt Andre Pöppelmann und fügt hinzu, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sei. „Es gab lange Planungen mit einem tollen Programm, einer super bestückten Tombola. Alles stand. Die Künstler sind gebucht, doch die aktuelle Entwicklung der Coronazahlen lässt uns leider keine andere Wahl“, bedauert der Vorsitzende des in der Gründung stehenden Vereins „Warendorf Hilft!“

Am Mittwoch hatte das 14-köpfige Orga-Team einstimmig entschieden, den Benefizabend abzusagen. Und das, obwohl die 200 Karten fast alle verkauft sind, wie sie sagen. „Wir haben sehr viel Zeit in die Planung gesteckt und sind zudem auch finanziell in Vorkasse gegangen“, so Pöppelmann.

Doch aufgeschoben sei nicht aufgehoben. Im kommendem Frühjahr plant der Vorstand um André Pöppelmann und Christian Walkenfort die Benefizveranstaltung nachzuholen. „Vielleicht wird die dann etwas größer und Open-Air.“

Auch, wenn das geplante Event zugunsten der Flutopfer in diesem Jahr nicht stattfinden kann, so gehen die Hilfen natürlich dennoch weiter. „Wir machen auf jeden Fall weiter“, betont der Vorstand und will vor allem Sachspenden für die Opfer der Flutkatastrophe entlang der Ahr im Landkreis Ahrweiler verteilen.

Die bereits erworbenen Eintrittskarten können täglich in der Grillstube an der B 64 von 11 bis 20 Uhr zurückgegeben werden. Die Eintrittsgelder werden erstattet.