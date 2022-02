Berauschendes Island

Der Globetrotter Reinhard Pantke war in den Jahren 2020 und 2021 wieder per Fahrrad auf Island unterwegs und präsentiert die einzigartigen Landschaften im Wandel der Jahreszeiten. Diese digitale Foto- und Filmshow kann man am Sonntag (27. Februar), um 11 Uhr im Scala Kino in Warendorf sehen.

Im Sommer und Winter war Reinhard Pantke mehrere Monate auf Island unterwegs und hat jede Menge an Inspiration mitgebracht, die in eine aufregende Natur entführen. Dampfende Geysire und schmatzende Schlammquellen, bizarre Eisberge und Höhlen, wilde Fjordlandschaften mit riesigen Vogelkolonien, öde Hochlandwüsten, lebensfrohe Islandpferde und die in den kurzen Polarsommern im ständigen Tageslicht „explodierende“ Farbenpracht der isländischen Natur sind einige Facetten der einzigartigen Urlandschaften, die Reinhard Pantke per Rad und wandernd erlebte.

Quirlige Hauptstadt

Die quirlige Hauptstadt Reykjavik, verschiedene Nationalparks und Bilder wie von Lanndmannalaugar, die abgelegenen Westfjorde und spektakuläre Bilder des Vulkanausbruches auf der Reykjanes Halbinsel ergänzen ebenso wie wertvolle Tipps und Hintergrundinformationen diese digitale Diashow mit Bildern und kurzen Filmsequenzen.

Diese Multivisionsshow wurde zwischen 2019 und 2021 teilweise neu fotografiert und gefilmt. Ein besonderes Highlight sind Bilder und Filme des Vulkanausbruches am Fagradalsfjall.

Zutritt nach 2G-Regel, tagesaktuell sollten sich Besucher zu den gültigen Bestimmungen jedoch informieren. Der Kartenvorverkauf erfolgt online über die Seite des Scala-Kinos unter scala-warendorf.de.