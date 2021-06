Bereits 100 000 Kilometer geradelt

Warendorfs Zwischenstand rund ums Stadtradeln ist beachtlich: 81 Teams mit 553 Radler-Fans aus Warendorf haben gemeinsam in den vergangenen zwei Wochen stolze 100 000 Kilometer zurückgelegt. Die Vorteile der Aktion für die Gesundheit liegen dabei auf der Hand – wer sich bewegt, bleibt fit, heißt es in einer Pressenotiz der Stadt. Nicht umsonst lautet das diesjährige Motto des beliebten Wettbewerbs „Radfahren für das Gute Leben.“ Doch gerade mit Blick auf die beruflich erfahrenen Kilometer profitiert noch jemand Weiteres von dem Engagement der Aktion Stadtradeln: die Umwelt, wird doch nicht zuletzt die sonst übliche Autofahrt zum Arbeitsplatz gerade durch das Rad ersetzt. Die aktuell erradelten 100 000 Kilometer bedeuten dabei ein Ersparnis von 15 Tonnen CO 2 . Zum Vergleich: So viel verbrauchen zwei Personen in Warendorf durchschnittlich pro Jahr

Auch Warendorfs Bürgermeister Peter Horstmann beteiligt sich an der Aktion – seit Aktionsbeginn verzichtet er vollständig auf das Auto, sowohl als aktiver Fahrer, als auch als Beifahrer. Noch bis zum Ende der Aktion lässt er das Auto stehen, beruflich wie privat.

Am 18. Juni ist der letzte Zähltag beim Stadtradeln eine Woche später müssen dann alle Kilometer eingetragen sein. Wer kurzfristig noch mitmachen möchte, kann sich anmelden unter www.stadtradeln.de. Fragen beantwortet der Klimaschutzbeauftragte Paul Hartmann, E-Mail paul.hartmann@warendorf.de, oder unter:

0 25 81/ 54 11 31.