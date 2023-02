Berittener Fanfarenzug spielt auf der Grünen Woche

Für die Musiker des Berittenen Fanfarenzug begann ihr Jubiläumsjahr am letzten Januarwochenende mit einer Fahrt nach Berlin. Seit nun mehr als 30 Jahren untermalt der Verein die Grüne Woche in Berlin mit seinen schwungvollen Melodien.

Nachdem die Fahrt aufgrund von Corona die letzten zwei Jahre leider ausfallen musste, war es umso schöner für die Musiker, zum 60-jährigen Bestehen des Vereins gemeinsam nach Berlin zu fahren, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Den ersten Auftritt auf der Grünen Woche hatten die Berittenen bereits am Samstagmorgen auf der NRW-Bühne. Die Musiker wurden dort mit offenen Armen und Begeisterung empfangen. Die Moderatorin zeigte sich sehr interessiert und interviewte die Musiker auch über ihre Beweggründe, Mitglied im Berittenen Fanfarenzug Freckenhorst zu sein. Nach einer Stadtrundfahrt zeigte der Verein ab 17 Uhr sein Repertoire im Hofbräu-Wirtshaus, das für bis zu 4000 Gäste Platz bietet. Die Musiker sorgten für gute Stimmung und ernteten tosenden Applaus.

Sonntagmorgen hieß es dann für alle früh aufstehen, um auf der Grünen Woche zahlreichen Verpflichtungen nachzukommen. Zunächst spielte der Verein in Halle 27 im Rahmen der Ausstellung „Multitalent Holz“. Auch beim nächsten Auftritt am Stand des Deutschen Jagdvereins gaben die Musiker ihr Können zum Besten. Die freie Zeit zwischen den Auftritten nutzten sie, um alte Bekanntschaften und Kontakte zu pflegen und den einen oder anderen neuen Kontakt zu knüpfen.

Der Berittene Fanfarenzug Freckenhorst unterhielt auch die Gäste im Hofbräu-Wirtshaus Foto: privat

Am Abend hieß es dann Abschied nehmen von der Internationalen Messe. Das erste große Event im Jubiläumsjahr für die Musiker ist damit bereits geschafft. Der Vereinskalender für 2023 ist aber gut gefüllt. Neben mehreren Hochzeitsmessen, die der Verein musikalisch begleiten wird, steht zum 60-jährigen Jubiläum auch eine große Vereinsfahrt nach Lechbruck im Ostallgäu an. Zum 60. Geburtstag des Vereins ist außerdem ein Empfang geplant, der voraussichtlich am 12. November stattfinden soll. Hier wird der Verein sich bei langjährigen Mitgliedern und Unterstützern bedanken und auch einen Teil seines Repertoires zeigen.

Zum letzten Mal zu Pferd

Auf dem Freckenhorster Schützenfest werden die Berittenen in diesem Jahr zum letzten Mal zu Pferd auftreten. Wie schon im letzten Jahr auf der Mitgliederversammlung beschlossen wurde, werden die Musiker danach nur noch ohne Pferde auftreten. Es sei aber für ein weiteres erfolgreiches Bestehen des Vereins bereits vorgesorg, berichtet der Verein. In der Formation BFFBrass werde der Verein wie auch jetzt schon viele Zuhörer begeistern. Abschließen will der Verein das Jahr 2023 mit zwei vorweihnachtlichen Konzerten, welche in Freckenhorst und Westkirchen stattfinden sollen.