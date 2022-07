Berlinreise erweitert Horizont

Fünf Tage verbrachte die Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums für Wirtschaft und Verwaltung des Paul-Spiegel-Berufskollegs in der Hauptstadt Berlin.

Kaum eine andere Stadt macht die deutsche Geschichte so erlebbar wie Berlin. Durch verschiedene Ausstellungen, Museen, Führungen und Besichtigungen gingen die Schülerinnen und Schüler auf eine Zeitreise mit Informationen über die Weimarer Republik, das Aufstreben des Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg, die Teilung Deutschlands, die Stasimacht in der DDR und die Wiedervereinigung.

Darüber hinaus gab es einen interessanten Einblick in die Entwicklung einzelner Stadtteile Berlins sowie in die sich über mehrere hundert Jahre wandelnde Kunst in Deutschland.

Neben der „horizonterweiternden Reise“ (Schülerzitat) in die Vergangenheit gab es aber auch genug Möglichkeiten, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

Die Schüler erwartete auf ihrer fünftägigen Reise also ein buntes Programm aus Kultur und Freizeit, was sicherlich auch entscheidend zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls beigetragen hat.